Cette photographie montre la page du site web de la Banque centrale européenne concernant l'euro numérique, affichée sur un smartphone.
EURO NUMERIQUE

11 février 2026

Souveraineté de l’UE : en finir avec la domination de Visa Mastercard, une pure illusion

La Banque centrale européenne avance sur le projet d’euro numérique, visant à concurrencer les géants américains des paiements et à renforcer la souveraineté monétaire de l’Union européenne

Photo of Michel Ruimy
Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

MOTS-CLES

euro numérique , cryptomonnaie , Visa , Mastercard , Union Européenne , souveraineté

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

