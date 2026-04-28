COUR PENALE INTERNATIONALE
28 avril 2026
Soupçons d’ingérence autour de la CPI : le Qatar accusé d’avoir voulu influencer les poursuites contre Netanyahou
De nouvelles révélations viennent fragiliser un peu plus la Cour pénale internationale. Au cœur des accusations : de possibles pressions du Qatar sur le procureur pour encourager des poursuites contre le Premier ministre israélien. Entre documents confidentiels, démentis officiels et instrumentalisation politique, l’affaire illustre les tensions extrêmes qui entourent désormais la justice internationale.
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