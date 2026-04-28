COUR PENALE INTERNATIONALE

28 avril 2026

Soupçons d’ingérence autour de la CPI : le Qatar accusé d’avoir voulu influencer les poursuites contre Netanyahou

De nouvelles révélations viennent fragiliser un peu plus la Cour pénale internationale. Au cœur des accusations : de possibles pressions du Qatar sur le procureur pour encourager des poursuites contre le Premier ministre israélien. Entre documents confidentiels, démentis officiels et instrumentalisation politique, l’affaire illustre les tensions extrêmes qui entourent désormais la justice internationale.