CHOC DES PUISSANCES

Soumaya Keynes : « Pour l'Union européenne, gagner la guerre commerciale, c'est d'abord apprendre à se battre »

Coautrice de How to Win a Trade War, Soumaya Keynes propose de sortir du débat classique entre libre-échange et protectionnisme pour interroger les conditions dans lesquelles les droits de douane peuvent réellement produire des effets. Une grille de lecture qui trouve une résonance particulière alors que Donald Trump multiplie les initiatives tarifaires depuis son retour à la Maison-Blanche. Après l'annulation par la Cour suprême, en février 2026, de ses droits de douane fondés sur les pouvoirs d'urgence économique (IEEPA), le président américain a rebâti son arsenal sur d'autres bases légales, portant le tarif universel à 15 % puis annonçant, le 20 juillet dernier, une surtaxe de 50 % sur de nombreux produits canadiens applicable à partir du 19 août. Le 13 août, une juridiction commerciale américaine a par ailleurs validé la suppression de l'exemption dite « de minimis » pour les colis de faible valeur, confirmant que Washington entend conserver la main sur sa politique tarifaire malgré les recours juridiques.