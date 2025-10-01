Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 1 heures
Les dirigeants du Rassemblement National, Marine le Pen et Jordan Bardella, en conférence de presse sur le perron de l'hôtel de Matignon, après une rencontre avec le Premier Ministre, le 2 septembre 2025 (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Les dirigeants du Rassemblement National, Marine le Pen et Jordan Bardella, en conférence de presse sur le perron de l'hôtel de Matignon, après une rencontre avec le Premier Ministre, le 2 septembre 2025 (Photo by Bertrand GUAY / AFP) © AFP or licensors
Prédiction incertaine

Sondages présidentielle 2027 : le RN en tête… d’une équation à 3 (lourdes) inconnues

Un sondage IFOP testant les différents scénarios possibles en l'état pour les futures élections présidentielles de 2027 donne systématiquement le RN en première place, dominant le premier tour, et en bonne position au second. L'institut constate également une popularité non négligeable de Raphaël Glucksmann, dans un espace politique à la gauche du centre. Faut il y voir des tendances lourdes ou bien le reflet d'un paysage politique éclaté ou tous ne se sont pas encore clairement positionnés sur la ligne de départ ? Décryptage.

avec Xavier DupuyetClément Macchi
author imageXavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

Voir la bio »
author imageClément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Voir la bio »

Sondages présidentielle 2027 : le RN en tête… d’une équation à 3 (lourdes) inconnues

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés