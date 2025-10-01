Prédiction incertaine

Sondages présidentielle 2027 : le RN en tête… d’une équation à 3 (lourdes) inconnues

Un sondage IFOP testant les différents scénarios possibles en l'état pour les futures élections présidentielles de 2027 donne systématiquement le RN en première place, dominant le premier tour, et en bonne position au second. L'institut constate également une popularité non négligeable de Raphaël Glucksmann, dans un espace politique à la gauche du centre. Faut il y voir des tendances lourdes ou bien le reflet d'un paysage politique éclaté ou tous ne se sont pas encore clairement positionnés sur la ligne de départ ? Décryptage.