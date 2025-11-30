RELIGION

30 novembre 2025

Sondage Ifop choc : la conquête islamique, un fantasme embrassé par les Français musulmans ?

Le récent sondage de l’Ifop sur les musulmans en France, l'islam et la République a ravivé un débat sensible, où se mêlent incompréhensions, peurs, enjeux symboliques et lectures divergentes des textes religieux. L’analyse de ces résultats soulève des questions profondes sur le contrat social, la place du religieux dans l’espace public et la capacité de la société française à penser la pluralité sans déni ni amalgame.