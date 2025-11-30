POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des personnes de confession musulmane dans une salle de prière à Paris, le 7 septembre 2019.

Des personnes de confession musulmane dans une salle de prière à Paris, le 7 septembre 2019.

© LIONEL BONAVENTURE / AFP

RELIGION

30 novembre 2025

Sondage Ifop choc : la conquête islamique, un fantasme embrassé par les Français musulmans ?

Le récent sondage de l’Ifop sur les musulmans en France, l'islam et la République a ravivé un débat sensible, où se mêlent incompréhensions, peurs, enjeux symboliques et lectures divergentes des textes religieux. L’analyse de ces résultats soulève des questions profondes sur le contrat social, la place du religieux dans l’espace public et la capacité de la société française à penser la pluralité sans déni ni amalgame.

Photo of Genevièvre Bernaerts
Genevièvre Bernaerts Go to Genevièvre Bernaerts page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Genevièvre Bernaerts image
Genevièvre Bernaerts

Genevièvre Bernaerts est psychanalyste de la transmission symbolique et systémicienne.

Populaires

1Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
2Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
3Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
4Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anouchka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump
5Bascule vers un solde naturel négatif : 2025 ou l’année de l’effondrement démographique français
6De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle
7Airbus en panne : la nuit noire des voyageurs français