Best-Of du 9 au 15 août

Le président américain Donald Trump serre la main du président russe Vladimir Poutine sur le tarmac après leur arrivée à la base conjointe Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025.
Entourloupe d'Anchorage

Sommet Trump - Poutine 2025 : ci-gît l’Occident

Après la très attendue rencontre vendredi à Anchorage, en Alaska, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l'Occident s'est réveillé avec un goût amer.

avec Dov Zerah
Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

 

