ATLANTI-CULTURE
2 juin 2026
Sœurs, de Pascal Rambert, avec Audrey Bonnet et Victoria Quesnel
En diptyque avec Clôture de l’amour, l’amour comme une confrontation tendue et bouleversante
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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