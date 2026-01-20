POLITIQUE
HYPOCRISIE SYNDICALE

20 janvier 2026

SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément

La CGT affirme que le SMIC n’aurait pas été revalorisé depuis plus d’une décennie et dénonce, en parallèle, l’envolée des dividendes versés aux actionnaires. Mais cette lecture militante résiste mal à l’examen des faits. Revalorisé automatiquement par la loi, le salaire minimum a progressé plus vite que l’inflation depuis 2012, tandis que le partage de la valeur ajoutée entre travail et capital est resté globalement stable. Décryptage.

Photo of Michel Ruimy
Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

