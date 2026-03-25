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Des personnes traversent un pont piétonnier alors qu'un drapeau allemand flotte sur le bâtiment du Reichstag à Berlin, le 23 octobre 2024.
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SABOTAGE POLITIQUE

25 mars 2026

Six mois après le grand blackout, la police de Berlin cible les extrémiste de gauche

La panne a mis en évidence les vulnérabilités du réseau électrique de la capitale, déclenchant une enquête majeure.

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MOTS-CLES

Berlin , panne , sabotage , extrême gauche , police , Allemagne

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.