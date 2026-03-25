SABOTAGE POLITIQUE
25 mars 2026
Six mois après le grand blackout, la police de Berlin cible les extrémiste de gauche
La panne a mis en évidence les vulnérabilités du réseau électrique de la capitale, déclenchant une enquête majeure.
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THEMATIQUESGéopolitique
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
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Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.