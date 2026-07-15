CERVEAUX EN PILOTAGE AUTOMATIQUE
15 juillet 2026
La Silicon Valley, dealer d’addiction neuro-technologique : vrai problème dénoncé par l’Europe, solutions inadaptées
Le scroll infini n'est pas qu'un piège algorithmique : c'est un anxiolytique numérique qui panse le vide psychique de nos sociétés. Face à ce milieu addictif qui court-circuite la pensée, le pansement juridique européen du DSA reste impuissant à soigner un mal profondément intime et structurel.
20 min de lecture
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).