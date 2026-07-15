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Les réseaux sociaux stimulent les circuits de la récompense et plongent les cerveaux, surtout des plus jeunes, dans un « pilote automatique » hypnotique limitant la réflexion.
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CERVEAUX EN PILOTAGE AUTOMATIQUE

15 juillet 2026

La Silicon Valley, dealer d’addiction neuro-technologique : vrai problème dénoncé par l’Europe, solutions inadaptées

Le scroll infini n'est pas qu'un piège algorithmique : c'est un anxiolytique numérique qui panse le vide psychique de nos sociétés. Face à ce milieu addictif qui court-circuite la pensée, le pansement juridique européen du DSA reste impuissant à soigner un mal profondément intime et structurel.

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MOTS-CLES

dsa , réseaux sociaux , Union européenne , algorithmes , santé mentale , Meta , Facebook , Instagram , économie de l'attention

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).