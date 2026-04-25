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Des étudiants forment un grand drapeau communiste lors des célébrations officielles organisées devant l'ancien palais présidentiel du Sud à Hô Chi Minh-Ville le 30 avril 2005, à l'occasion du 30e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam.
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LECONS DE L'HISTOIRE

25 avril 2026

Si quelqu’un vous dit qu’on n’a jamais essayé le vrai communisme, voilà de quoi le renvoyer à ses études

Derrière les promesses renouvelées de justice sociale, le socialisme économique porte un héritage historique lourd, que ses défenseurs tendent à minimiser. Pourtant, les faits accumulés au XXᵉ siècle racontent une tout autre histoire.

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communisme , socialisme , histoire , europe , Union européenne , idéologie , Karl Marx , Staline , Mao , maoïsme , communistes , socialistes

THEMATIQUES

Politique
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).

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