LECONS DE L'HISTOIRE

25 avril 2026

Si quelqu’un vous dit qu’on n’a jamais essayé le vrai communisme, voilà de quoi le renvoyer à ses études

Derrière les promesses renouvelées de justice sociale, le socialisme économique porte un héritage historique lourd, que ses défenseurs tendent à minimiser. Pourtant, les faits accumulés au XXᵉ siècle racontent une tout autre histoire.