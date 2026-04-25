LECONS DE L'HISTOIRE
25 avril 2026
Si quelqu’un vous dit qu’on n’a jamais essayé le vrai communisme, voilà de quoi le renvoyer à ses études
Derrière les promesses renouvelées de justice sociale, le socialisme économique porte un héritage historique lourd, que ses défenseurs tendent à minimiser. Pourtant, les faits accumulés au XXᵉ siècle racontent une tout autre histoire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
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