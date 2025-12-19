INSTITUTION INOPERANTES

19 décembre 2025

Si l’union fait la force, que fait la désunion… (de l’UE) ?

Règle de l’unanimité, divisions internes, élargissement à venir et retour brutal des rapports de force géopolitiques : l’Union européenne se trouve à un moment de vérité stratégique. Alors que la guerre en Ukraine, le gel des avoirs russes et le désengagement relatif des États-Unis mettent à l’épreuve sa capacité d’action, le fonctionnement même de la prise de décision européenne est interrogé. Décryptage.