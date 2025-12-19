POLITIQUE
Union européenne. (Image d'illustration)

©

Union européenne. (Image d'illustration)

INSTITUTION INOPERANTES

19 décembre 2025

Si l’union fait la force, que fait la désunion… (de l’UE) ?

Règle de l’unanimité, divisions internes, élargissement à venir et retour brutal des rapports de force géopolitiques : l’Union européenne se trouve à un moment de vérité stratégique. Alors que la guerre en Ukraine, le gel des avoirs russes et le désengagement relatif des États-Unis mettent à l’épreuve sa capacité d’action, le fonctionnement même de la prise de décision européenne est interrogé. Décryptage.

Photo of Jérôme Quéré
Photo of Bruno Alomar
Jérôme Quéré et Bruno Alomar

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Quéré image
Jérôme Quéré

Jérôme Quéré est Délégué général du think tank Confrontations Europe. 

Bruno Alomar image
Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 

