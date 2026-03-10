POLITIQUE
Des drapeaux iraniens à Téhéran, tandis qu'un panache de fumée s'élève d'une raffinerie de pétrole en arrière-plan, le 15 juin 2025.
MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

10 mars 2026

Si la guerre en Iran conduit à une crise économique, la France abordera cette période sans véritable marge budgétaire

Le débat budgétaire français est aujourd’hui dominé par l’idée que la France mènerait depuis plusieurs années une politique d’austérité. Cette lecture est fallacieuse puisque le déficit public français sera d’environ 5 % du PIB en 2026, après 5,4 % en 2025, alors même que l’économie mondiale évolue dans une phase plutôt favorable jusqu’à présent.

Christophe Daunique

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).