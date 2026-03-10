MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

10 mars 2026

Si la guerre en Iran conduit à une crise économique, la France abordera cette période sans véritable marge budgétaire

Le débat budgétaire français est aujourd’hui dominé par l’idée que la France mènerait depuis plusieurs années une politique d’austérité. Cette lecture est fallacieuse puisque le déficit public français sera d’environ 5 % du PIB en 2026, après 5,4 % en 2025, alors même que l’économie mondiale évolue dans une phase plutôt favorable jusqu’à présent.