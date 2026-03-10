MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
Si la guerre en Iran conduit à une crise économique, la France abordera cette période sans véritable marge budgétaire
Le débat budgétaire français est aujourd’hui dominé par l’idée que la France mènerait depuis plusieurs années une politique d’austérité. Cette lecture est fallacieuse puisque le déficit public français sera d’environ 5 % du PIB en 2026, après 5,4 % en 2025, alors même que l’économie mondiale évolue dans une phase plutôt favorable jusqu’à présent.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
