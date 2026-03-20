ATLANTI-CULTURE
20 mars 2026
Séries TV : "Les enfants de plomb", une histoire vraie sur un scandale sanitaire longtemps minimisé en Pologne
Mini-Série TV polonaise, Netflix Une saison de 6 épisodes, février 2026 Episodes : environ 50 mn à 1 heure Réalisation : Maciej Pieprzyca Avec : Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michal Zurawski
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MOTS-CLESLes enfants de plomb , Netflix , Pologne , URSS
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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