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Blurred backgroundSéries TV : "Les enfants de plomb"
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ATLANTI-CULTURE

20 mars 2026

Séries TV : "Les enfants de plomb", une histoire vraie sur un scandale sanitaire longtemps minimisé en Pologne

Mini-Série TV polonaise, Netflix Une saison de 6 épisodes, février 2026 Episodes : environ 50 mn à 1 heure Réalisation : Maciej Pieprzyca Avec : Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michal Zurawski

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Les enfants de plomb , Netflix , Pologne , URSS

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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