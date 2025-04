Santé

Sept habitudes courantes qui pourraient nuire à vos reins, de la prise d’antalgiques au manque de sommeil

Au Royaume-Uni, on estime que plus de 10 % de la population souffre d'une maladie rénale chronique à un stade ou à un autre et que plus de 600 000 personnes développent chaque année une forme ou une autre de lésion rénale aiguë (lorsque les reins cessent soudainement de fonctionner correctement mais peuvent se rétablir).