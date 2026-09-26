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Cette photographie montre une vue générale du Sénat français lors de l’examen de la version finale du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, avant son vote, à Paris, le 21 juillet 2026. (Image d'illustration)
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SENAT EN JEU

26 septembre 2026

Sénatoriales : les enjeux d’une (petite) bataille à la veille de la présidentielle

La majorité LR et centriste devrait conserver le Sénat dimanche, selon Xavier Dupuy. Le principal suspense concerne la capacité du RN et de l’UDR à réunir les dix sénateurs nécessaires pour former un groupe.

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MOTS-CLES

élections sénatoriales , Rassemblement National , Union centriste , Les Républicains , Bruno Retailleau , sénat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

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