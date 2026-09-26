SENAT EN JEU
26 septembre 2026
Sénatoriales : les enjeux d’une (petite) bataille à la veille de la présidentielle
La majorité LR et centriste devrait conserver le Sénat dimanche, selon Xavier Dupuy. Le principal suspense concerne la capacité du RN et de l’UDR à réunir les dix sénateurs nécessaires pour former un groupe.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.
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Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.