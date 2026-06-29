POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMars, La Planète Rouge
See image caption

ATLANTI-CULTURE

29 juin 2026

Sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops - Mars, La Planète Rouge

« Terriens, je ne vous donnerai pas d’autres réponses que celles que vous trouverez vous-mêmes pendant votre voyage. »

Photo of Nicolas Autier pour Culture-Tops
Nicolas Autier pour Culture-Tops Go to Nicolas Autier pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

bande-dessinée , culture , Mars , Bruno Lecigne , Fabien Bedouel , Ed. Glénat

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Autier pour Culture-Tops image
Nicolas Autier pour Culture-Tops

Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier
2La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
3Théorie des climats 2.0 : à force de se culpabiliser sur ce qu'ils ont fait au climat, les Européens ont oublié ce que le climat avait fait pour eux
4Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?
5Budget 2027 : Bercy a missionné des experts indépendants pour redresser les comptes publics, Atlantico a posé la question aux siens
6Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
7Masculinisme : derrière le recyclage d’une panique morale récurrente, l’aveuglement sur les réelles difficultés des jeunes hommes d’aujourd’hui