POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président français Emmanuel Macron assiste au Sommet européen de l'industrie à Anvers, le 11 février 2026.
See image caption
See copyright

EXPLICATIONS

2 mars 2026

Sécurité informatique ou flicage des Français ? Choix vite fait pour la macronie

Au XXe siècle, c'est un des types de films les plus angoissants d'Hollywood : plongé dans une mystérieuse affaire, un homme seul réalise qu'à Washington un dirigeant fédéral manipule et trahi ; que ce moderne Machiavel joue contre son camp.

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Flicage , fuite de données , sécurité informatique , cybersécurité

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 