2 mars 2026
Sécurité informatique ou flicage des Français ? Choix vite fait pour la macronie
Au XXe siècle, c'est un des types de films les plus angoissants d'Hollywood : plongé dans une mystérieuse affaire, un homme seul réalise qu'à Washington un dirigeant fédéral manipule et trahi ; que ce moderne Machiavel joue contre son camp.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
