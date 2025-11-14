Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)
DECRISPATION
14 novembre 2025
Lecornu mania 5, 4, 3, 2, 1… : et si le premier ministre était le seul à pouvoir tirer son épingle du jeu politique français ?
Dans un contexte politique marqué par des personnalités très clivantes - on peut penser, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, qui, par sa gouaille et son tempérament, peut déranger une partie de l’opinion publique, ou encore à Marine Le Pen, dont le nom reste, pour certains Français, profondément clivant -, quelqu’un comme Sébastien Lecornu apparaît finalement très « normal », voire un peu fade.
A PROPOS DES AUTEURS
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
