MAG
12 septembre 2026
Se salir les mains, c'est bon pour la santé
Toucher la terre, jardiner ou fréquenter régulièrement des espaces naturels enrichit le microbiote de la peau et pourrait contribuer à mieux réguler notre système immunitaire, notamment chez les enfants prédisposés aux allergies.
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MOTS-CLESsanté , nature , microbes , allergies
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Audrey Drey est dermatologue. Voici son compte Instagram : @dermato_drnvoyer
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