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Microbes. (Image d'illustration)
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MAG

12 septembre 2026

Se salir les mains, c'est bon pour la santé

Toucher la terre, jardiner ou fréquenter régulièrement des espaces naturels enrichit le microbiote de la peau et pourrait contribuer à mieux réguler notre système immunitaire, notamment chez les enfants prédisposés aux allergies.

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MOTS-CLES

santé , nature , microbes , allergies

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Audrey Drey

Audrey Drey est dermatologue. Voici son compte Instagram : @dermato_drnvoyer


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