Cas d'Uromyces dactylidis sur la ficaire. (Image d'illustration)
PATHOLOGIES FONGIQUES

19 février 2026

Des scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour ramener à la vie “l'arbre zombie”

Le cas de l'arbre Rhodamnia rubescens est fascinant et terrifiant : il est vivant, mais l'attaque systématique de la rouille de la myrte sur ses jeunes pousses l'empêche de fleurir et de se reproduire.

Thierry Gauquelin Go to Thierry Gauquelin page

3 min de lecture

Thierry Gauquelin

Thierry Gauquelin est professeur à Aix Marseille Université et chercheur à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE)

