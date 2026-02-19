PATHOLOGIES FONGIQUES
19 février 2026
Des scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour ramener à la vie “l'arbre zombie”
Le cas de l'arbre Rhodamnia rubescens est fascinant et terrifiant : il est vivant, mais l'attaque systématique de la rouille de la myrte sur ses jeunes pousses l'empêche de fleurir et de se reproduire.
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Gauquelin est professeur à Aix Marseille Université et chercheur à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE)
