Scandales alimentaires Buitoni, Tradival, Castel viande : comment les marques et les industriels ont mis la santé des consommateurs en danger

Laurent Richier publie « Viande : Et si vous saviez... : Un boucher de la grande distribution parle » aux éditions VA éditions.

Laurent Richier publie « Viande : Et si vous saviez... : Un boucher de la grande distribution parle » aux éditions VA éditions. Depuis des années les grandes surfaces proposent un large choix de viandes afin de satisfaire la clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Les dirigeants de la grande distribution, pour certains, ferment les yeux sur les dérives de bouchers qui proposent trop souvent de la viande avariée quitte à mettre la santé de leurs clients en péril. Extrait 2/2.

Laurent Richier n’est pas du sérail journalistique ; il a obtenu son CAP de boucher en 1986 et a travaillé pendant plus de vingt-cinq ans dans beaucoup de boucheries en supermarchés, hypermarchés et même traditionnelles. N’ayant pas le goût pour les études, ses parents l’encouragèrent à faire un apprentissage de deux ans dans une boucherie à proximité de chez lui. Les couteaux et les laboratoires vont alors devenir sa vie malgré lui…

Je voudrais avant de développer ce chapitre rendre hommage et me joindre à la tristesse des familles qui ont perdu leurs enfants dans ce scandale hors normes.

Et juste un petit point : d’après une source de RMC et la journaliste Marie Dupin, après cette affaire, Buitoni continuait de vendre des produits à Franprix alors qu’ils venaient normalement d’être interdits à la vente.

Quand on pense que la marque de fabrique de Nestlé est « Bien manger bien vivre »… Ces criminels doivent être jugés très sévèrement. C’est toutes et tous ensemble que nous devrions boycotter à vie Nestlé en hommage aux familles durement touchées par le deuil et la maladie.

Je vous conseille sincèrement de regarder un reportage choc sur RMC2 BFM dont le titre est « Pizzas Buitoni, enquête sur un scandale ». J’ai pleuré quand j’ai regardé l’épisode tellement j’ai vécu de l’intérieur les mêmes erreurs qui ont conduit à ce désastre dans cette putain de société de la mort. Je remercie les journalistes courageux qui se sont investis dans ce reportage parce que c’est grâce à eux que les choses vont pouvoir avancer.

Le 18 mars 2022, l’usine de Caudry, là où l’on fabrique les pizzas dans le nord de la France, allait devenir célèbre grâce à ses magouilles et son manque de sérieux, tous leurs produits étant retirés du marché pour cause d’intoxication alimentaire. Le premier avril, les autorités fermaient les portes de cette morgue ambulante jusqu’à nouvel ordre.

Une fillette de douze ans et un garçonnet de huit ans ont succombé à cause de cette bactérie Escherichia coli qui a endommagé leur cerveau. En tout, plus de cinquante-six cas d’intoxications ont été recensés et certains enfants auront des séquelles à vie.

À Lire Aussi

Dangers des intoxications alimentaires : comment reconnaître de la viande avariée ?

Quand j’entends parler de maladies foudroyantes par mes proches ou amis, je me pose vraiment des questions ! Et si on ne nous disait pas tout ? La malbouffe en serait-elle une des causes principales ? Je pense que oui !

L’hygiène !

La contamination croisée dont je vous parle dans les chapitres précédents est exactement la même que mon histoire. Non-lavage des mains de certains ouvriers de cette entreprise, mélange des produits, hygiène désastreuse dans l’usine, machines à moitié nettoyées…

L’ancienne directrice de chez Nestlé, comme moi, a essayé d’alerter les autorités et comme moi celles-ci sont restées muettes ! Comme tout ce que je vous ai avoué dans mon bouquin, on retrouvait dans cette société la présence de rongeurs, le manque d’entretien et de nettoyage des zones de fabrications. Bien sûr que tout cela présente une source importante de contaminations susceptible de présenter un danger pour la santé des consommateurs. Des plaintes depuis deux ans étaient déposées pour cette usine défaillante ! Comme moi, un salarié avait pris des photos en mettant en évidence des morceaux de nourriture laissés sur les machines et partout dans le labo en toute impunité. Le problème c’est que les grandes surfaces font elles-mêmes le contrôle de l’état des machines et des laboratoires. Je n’ai jamais vu un contrôle réalisé par une autorité compétente vérifiant l’état d’hygiène des laboratoires où j’ai travaillé ! À ce moment-là, tout est permis par les entreprises !! C’est scandaleux !!

Les hauts directeurs de cette société ont fermé les yeux et n’ont pas écouté les plaintes de leur personnel. Pourquoi à votre avis ? Parce que tout ceci était aléatoire pour eux et de toute façon le fric vaut mieux qu’une vie humaine. C’est partout pareil, comme ce jour dans une moyenne surface reconnue elle aussi partout en France, qui pratiquait quotidiennement la remballe. Sa directrice peu scrupuleuse m’avait même dit qu’un bon boucher est un boucher qui faisait de la remballe. Un employé de cette société a dénoncé ces histoires de primes allouées au manager. S’il retirait trop de produits douteux, les primes fondaient comme neige au soleil ! Eh bien je peux vous assurer que je le vivais régulièrement dans pratiquement toutes les surfaces où j’ai pu travailler. De véritables pourris qui, pour le business, sont prêts à tuer leurs clients. Rappelez-vous de ce que j’ai écrit dans un des chapitres précédents : plusieurs de mes collègues ne boufferaient pas la merde que l’on vend aux clients.

Pour mon cas personnel, la dernière moyenne surface où j’ai travaillé avait exactement le même problème que Buitoni. Le laboratoire était vétuste, les rats et autres nuisibles s’invitaient dans la pièce où l’on découpait et dans la chambre froide. J’ai prévenu plusieurs fois les directeurs de cette chaine, mais jamais ils ne m’ont donné de réponses. Dans cette société, je pratiquais la remballe sans arrêt et je jetais des kilos de viande à la poubelle. Le filet américain n’était rien d’autre que de la viande périmée.

Mais un jour, l’équipe de France télévision pour un de leurs reportages dans le journal de 20 heures d’Anne Sophie Lapix est venue acheter deux produits, des bavettes marinées et des pieds de porc. Après les avoir emmenés dans un laboratoire certifié à Paris pour les analyser, les résultats ont été catastrophiques. Ils ont retrouvé des taux de bactéries mille fois supérieurs aux normes européennes. Ils ont fait la même démarche en achetant des merguez dans une autre grande surface de la région du nord et les analyses étaient elles aussi honteuses. Évidemment après que la télévision soit passée au magasin nous rendre visite, toute la direction est venue faire un contrôle pour élucider le problème… qu’elle connaissait parfaitement. Je les avais prévenus plusieurs fois, mais ils faisaient semblant de ne pas comprendre. De plus après le passage des caméras cachées de France 2 le lendemain, la direction m’a suppliée de ne rien dire à personne, ni au personnel du magasin qui s’en doutaient bien, ni aux clients qui pourraient me poser des questions. Bizarrement après leurs passages, le laboratoire et d’autres pièces du magasin ont été refaits à neuf. Ils se sont vite dépêchés pour remettre les lieux dans un bon état. Les travaux ont été conséquents. Mais de toute façon, ils virent pour faute grave leurs simples bouchers, ou proposent des transactions pour étouffer l’affaire, c’est bien plus simple. Je vous rassure amis lecteurs, ces transactions sont courantes dans le métier !

Des remords, j’en aurai toute ma vie, du moins ce qu’il en reste, et c’est pour ça que je vais me battre contre ces gens sans scrupule en multipliant des conférences sur le sujet.

Si vous regardez attentivement le reportage de RMC, vous pourrez alors retrouver tout ce que je reproche à beaucoup de grandes surfaces aujourd’hui. Parce que ce qui était pratiqué dans cette boite, c’est ce que j’ai pratiqué au quotidien dans mon métier de boucher.

Je veux vraiment saluer les journalistes courageux, encore mille fois pour leur professionnalisme. Merci.

Le scandale Tradival

En novembre 2019, d’après le site de jeanmarcmorandini.com, le ministère de l’Agriculture annonçait le retrait et le rappel dans toute la France des langues de porc en gelée de la marque Tradival. Huit personnes avaient attrapé la listériose en consommant ce produit acheté en grande partie dans les grandes surfaces.

Quand on pense aux clients qui ont acheté ce produit, cela me fait vomir. Quels problèmes ont-ils rencontrés encore ? Comment des produits mortels comme ceux-là peuvent se retrouver sur nos étals en grande distribution ?

Les yaourts à base de gélatine de porc

Toujours d’après une source de Jean Marc Morandini, qui le relatait avec le docteur Jean Michel Cohen sur CNews lors de l’une de ses émissions, nos yaourts sont là aussi un scandale monstrueux du fait de certains de nos industriels. À partir de la couenne de porc, on fabriquait de la gélatine, et pendant des années on la mélangeait au yaourt pour lui donner une bonne consistance. Tout ceci parce que c’était le produit le moins cher et qu’il donnait une bonne consistance au yaourt.

La réflexion de Morandini est très bonne quand il rétorque au docteur que nous marchons sur la tête ! Imaginez-vous un instant que nos amis musulmans, juifs, végétariens et végans ont mangé ce truc absolument monstrueux. Mais sous la pression de certains consommateurs, on commence maintenant à mettre de la gélatine bovine ! Vous la retrouvez aussi dans les raviolis pour épaissir la sauce et autres plats préparés que vous achetez dans votre grande surface. Maintenant les industriels sont obligés de le préciser sur l’étiquette du produit, mais pendant combien de temps vous êtes-vous fait berner ? Il suffit de surfer sur Internet pour visionner tous les scandales sanitaires de la viande pour se faire une idée du désastre. Pour preuve, le 30 avril 2022, des steaks hachés étaient rappelés d’urgence. Quand on sait que c’est un produit dont raffolent nos enfants ! D’après les sources du site Objeko rien n’irait plus dans la grande distribution tellement les produits rappelés sont nombreux. Les affaires Kinder, Buitoni, et j’en passe… cela commence vraiment à faire beaucoup ! Les grandes chaînes de distribution ont-elles perdu la tête ou seraient-elles devenues des vendeurs de mort ? Énormément d’enfants sont tombés malades et paralysés à cause de ces industriels et de ces grandes surfaces sans foi ni loi. Ils ont nos vies entre leurs mains, mais comment leur faire confiance ?

Le site saint-et-naturel.ouest-France.fr parle du combat de Jamie Olivier. Le défenseur de la bonne bouffe qui dénonçait le processus de fabrication des nuggets de poulet de la chaine McDonald’s aux États unis. Ils étaient fabriqués à partir du gras, de la peau ainsi que des organes de poulet, mixés et broyés pour composer une pâte rose destinée à se former en nuggets. Et cette fois-ci, c’était à la viande de bœuf utilisée dans les hamburgers auxquels s’était attaqué le chef anglais. James Olivier expliquait comment les parties grasses de la viande bovine étaient lavées dans de l’hydroxyde d’ammonium et ensuite utilisées pour la fabrication des steaks des hamburgers de McDonald’s. Ce mélange immonde et certainement cancérigène avait pour but de tuer toutes les bactéries impropres à la consommation humaine. Maintenant je comprends mieux pourquoi du jour au lendemain on est susceptible de choper un bon cancer version Mcdo !

Un autre scandale, l’affaire du groupe Castel

D’après les sources du site quechoisir.org publié le 4 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné le PDG du groupe Castel viande, Joseph Viol, à six mois de prison avec sursis et 10 000 € d’amende pour tromperie sur la qualité d’une marchandise et mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé. Castel viande a été condamné à une amende de 40 000 € sur les mêmes motifs. Toujours d’après ce site, pendant des années jusqu’en 2013 l’entreprise aurait écoulé des lots de viande contaminée à la salmonelle ou E. coli, deux bactéries à l’origine d’intoxications alimentaires potentiellement mortelles. Castel viande aurait procédé à de la remballe de viande qui lui avait été retournée avant de la revendre à des restaurants après de la date de péremption. Et ce n’est pas tout ! la traçabilité de certaines marchandises aurait été falsifiée, voire inexistante. Des viandes souillées auraient été réintroduites dans la chaine de production sans en avertir ses acheteurs. Puis des animaux auraient été abattus dans un état de saleté excessif.

Il aura fallu la dénonciation de l’ancien responsable qualité de la société en décembre 2012 pour qu’une enquête préliminaire soit lancée en 2013. Alors que les infractions étaient évidentes, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal n’a été signée qu’en décembre 2019. On dit que cette lenteur est due au PDG de Castel viande, un notable très connu dans le département qui aurait mis un frein dans cette affaire. Tout comme le laxisme de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Loire-Atlantique… L’accusation de mise en danger de la vie d’autrui n’a pas été retenue dans cette affaire, faute de preuves établies entre différents cas d’intoxications alimentaires et les pratiques.

Les victimes de cette sordide affaire de viandes avariées sont connues : Auchan, Système U, les industriels Marie, Fleury-Michon, Celtigel et Impralsa, McDonald’s via son fournisseur McKey et Flunch. Incroyable, seul McKey et Flunch se sont constitués partie civile, aux côtés de l’UFC-Que Choisir et de l’interprofession de la viande Interbev. Il est étonnant que les autres entreprises qui ont été dupées soient restées muettes sur cette affaire. Comme le souligne l’excellent site Que Choisir, ils n’ont peut-être pas voulu voir leurs noms associés à une nouvelle fraude dans la filière viande…

Merci à ufc.quechoisir.org de mettre au grand jour des affaires aussi scandaleuses !

Des scandales à répétition, comme le révèle aussi révolution-magazine.com, il relate une affaire tout aussi dingue, et catastrophique en informant les consommateurs qu’il fallait ramener des lots de viande de toute urgence. Et le pire c’est que cela va continuer, il y aura d’autres scandales à coup sûr ! C’est tous les jours que des produits sont rappelés dans la grande distribution. D’après les sources de ce site, il se pourrait bien que le géant de la grande distribution Leclerc prenne une décision radicale après ce scandale qui le concerne directement avec d’autres magasins. Il s’agit de viande contaminée à la listéria que l’on a notamment pu découvrir dans le magasin Leclerc de Saint-Sever à Rouen, en Seine-Maritime.

Aussi, pas plus tard que le 28 juillet 2022, des lots de steaks hachés étaient rappelés d’urgence. D’après le site aufeminin.com les steaks vendus en grande surface étaient contaminés à la listéria. Mais quand va-t-on arrêter le massacre ?!

Si ce n’est pas une mafia de la malbouffe…

Je pense que tous les scandales à répétition depuis des années vont avoir un impact considérable sur le marché de la viande en France. Vont-ils nous faire crever avec leurs merdes avariées, comme ils font crever impunément tous les animaux ? Le site insee.fr relate très bien le problème et leur enquête est fabuleuse. Un article du 29 octobre 2018 va vous donner les vraies raisons du désastre. Imaginez, amis lecteurs, c’était en 2018, en quatre ans il s’en est passé des choses encore plus macabres !

Extrait du livre de Laurent Richier, « Viande : Et si vous saviez... : Un boucher de la grande distribution parle », publié aux éditions VA éditions

Liens vers la boutique : cliquez ICI et ICI