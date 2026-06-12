ATLANTI-CULTURE
12 juin 2026
"Satie en liberté" : la vie de Satie
"Satie en liberté" est à voir au Théâtre de Poche Montparnasse.
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A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
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