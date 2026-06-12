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Blurred background"Satie en liberté" est à voir au Théâtre de Poche Montparnasse.
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ATLANTI-CULTURE

12 juin 2026

"Satie en liberté" : la vie de Satie

"Satie en liberté" est à voir au Théâtre de Poche Montparnasse.

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MOTS-CLES

François Marthouret , culture , culture tops , Satie en liberté , Erik Satie , artiste , musicien , Théâtre de Poche - Montparnasse , théâtre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Boursin pour Culture-Tops

Françoise Boursin  est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.

 
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).