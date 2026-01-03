POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Médicaments. (Image d'illustration)

©

Médicaments. (Image d'illustration)

PREVENTION ET INEGALITES

3 janvier 2026

Santé publique : ces moyens de prévention que la France serait bien inspirée de se donner en 2026

Après avoir gagné vingt ans d’espérance de vie en un demi-siècle, la France fait désormais face à un défi majeur : vieillir plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. Pour Antoine Flahault, la prévention n’est plus une option individuelle mais un levier central de justice sociale et de soutenabilité du modèle sanitaire.

Photo of Antoine Flahault
Antoine Flahault Go to Antoine Flahault page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Flahault image
Antoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).

Populaires

1Iran : révélations sur le dispositif israélien visant à accélérer la chute du régime depuis l’intérieur
2Et si le plus grand rival de François Hollande pour 2027 n’était ni Raphaël Glucksmann ni Jean-Luc Mélenchon mais…
3Venezuela : Trump affirme que Nicolás Maduro a été « capturé et exfiltré »
4Mal venu chez les Chtis : l’insoumis Carlos Martens Bilongo s’en prend à la « pauvreté intellectuelle » des gens du Nord
5 Les leçons (et les surprises) du testament de Warren Buffett
6Brooklyn Beckham s’orphelinise, Elton John sort ses fils, le roi & la reine de Danemark zappent leur fille; Mick Jagger fête 2026 en léopard, Heidi Klum en free-miches; Jeff Bezos & Lauren Sanchez se mimilisent à Saint-Barth, Madonna se fourre à Marrakech
7Comment la RGPD est devenue une arme de destruction massive contre la tech européenne