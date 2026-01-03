©
PREVENTION ET INEGALITES
3 janvier 2026
Santé publique : ces moyens de prévention que la France serait bien inspirée de se donner en 2026
Après avoir gagné vingt ans d’espérance de vie en un demi-siècle, la France fait désormais face à un défi majeur : vieillir plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. Pour Antoine Flahault, la prévention n’est plus une option individuelle mais un levier central de justice sociale et de soutenabilité du modèle sanitaire.
Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).
