Selon Sandrine Rousseau, « les trois religions monothéistes oppriment les femmes ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle coulait des jours paisibles en s’occupant de son jardin éco-féministe. Pour elle, le bonheur n’était pas dans le pré mais au milieu de ses fleurs femelles et garanties sans OGM. Et soudain, elle a failli se trouver mal.

Elle a vu, de ses yeux vu « une chrétienne en jupe et en serre-tête flanquée de huit enfants ». N’importe qui à sa place se serait évanoui de frayeur. Mais pas elle …



Sandrine Rousseau a chancelé. Mais en femme courageuse, elle a regardé en face cette vision insoutenable. Comment a-t-elle su que cette mère de famille nombreuse était chrétienne ? S’est-elle approchée d’elle pour voir si cette femme portait un médaillon avec la Vierge Marie ? Certainement pas, car Sandrine Rousseau aurait eu trop peur d’être contaminée : elle a identifié sa religion grâce au serre-tête !

De cette épreuve, Sandrine Rousseau est sortie plus forte et plus savante. L’image affreuse de cette chrétienne lui a permis de se forger une philosophie qui tient en quelques mots : « les trois religions monothéistes oppriment les femmes ».

Il est bien connu que les Juifs voilent leurs femmes et leurs filles. Et que les Catholiques obligent leurs épouses à mettre une mantille quand elles vont à l’église et leur font au minimum huit enfants.

Des trois religions monothéistes il y en a quand même une qui a codifié pour toujours la soumission de la femme à l’homme. Mais Sandrine Rousseau ne le sait pas, ou plutôt ne veut pas le voir. C’est ce qui arrive quand on regarde trop les serre-têtes…

