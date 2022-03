Sanctions contre la Russie : premiers éléments de réponse pour apprécier leur efficacité

Cette photo prise le 13 août 2021 à Moscou montre des pièces et des billets en roubles russes à côté du signe du rouble russe.

Selon des professeurs de la NYU Stern School of Business et de la Brandeis International Business School, les sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine sont les sanctions les plus importantes imposées à une économie majeure depuis la guerre froide. Dépendante des exportations de matières premières, la Russie sera fortement affectée par la baisse des échanges internationaux.

Kim Schoenholtz est titulaire de la chaire Henry Kaufman d'histoire des institutions financières et des marchés au département d'économie de la NYU Stern School of Business. Il dirige également le Stern Center for Global Economy and Business. Auparavant, Schoenholtz était l'économiste en chef mondial de Citigroup de 1997 à 2005. Schoenholtz siège actuellement au Comité consultatif de recherche financière du Bureau de la recherche financière du Trésor américain. Il est également membre du panel du US Monetary Policy Forum et membre du Council on Foreign Relations. Auparavant, il a siégé au comité exécutif du CEPR. Kim Schoenholtz est co-auteur d'un manuel populaire sur l'argent, les marchés bancaires et financiers et d'un blog sur le même sujet sur www.moneyandbanking.com Schoenholtz a été chercheur invité à l'Institut d'études monétaires et économiques de la Banque du Japon de 1983 à 1985.

Stephen G. Cecchetti est titulaire de la chaire de la famille Rosen en finance internationale à la Brandeis International Business School, vice-président du comité scientifique consultatif du Conseil européen du risque systémique, chercheur associé du National Bureau of Economic Research et chercheur du Center for Research sur les politiques économiques. Avant de rejoindre Brandeis en 2014, il a effectué un mandat de cinq ans en tant que conseiller économique et chef du département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux. En plus de ses autres nominations, Cecchetti a été directeur de la recherche à la Federal Reserve Bank de New York ; Rédacteur en chef du Journal of Money, Credit, and Banking.Cecchetti a publié de nombreux articles dans des revues universitaires et politiques et est l'auteur d'un manuel de premier plan sur la monnaie et la banque.

Richard Berner est professeur clinique de pratiques de gestion au Département des finances et, avec le professeur Robert Engle, codirecteur du Volatility and Risk Institute. Le professeur Berner a été le premier directeur de l'Office of Financial Research (OFR) de 2013 à 2017. Il a été conseiller du secrétaire au Trésor d'avril 2011 à 2013. Il a été économiste en chef ou principal chez Morgan Stanley, Mellon Bank, Salomon Brothers, Morgan Guaranty Trust Company et le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

Initialement publié sur Vox.EU. Traduit et republié avec l’aimable autorisation des auteurs.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie modifie la sécurité mondiale et les relations économiques (Snower 2022). Dans cette chronique, nous nous concentrons sur les sanctions financières et commerciales imposées à la Russie.

Les sanctions contre la Russie sont les plus puissantes et les plus coûteuses imposées à une économie majeure, au moins depuis la guerre froide. Leur rapidité, leur ampleur et leur soutien mondial coordonné semblent sans précédent.

Il n'est pas surprenant que l'impact soit immédiatement visible. Les dommages causés à l'économie et au système financier russes comprennent, sans s'y limiter, une chute du rouble (de plus de 25 % par rapport au dollar au cours du mois dernier, dans un contexte de volatilité accrue)1, des ruées sur les banques nationales, une forte hausse du taux directeur de la banque centrale, l'imposition de contrôles des capitaux, la fermeture du marché boursier russe, l'effondrement de la valeur des sociétés russes cotées sur les marchés boursiers étrangers, le retrait des actions russes des indices mondiaux et l'effondrement de la cote de crédit souveraine de la Russie, qui est passée au statut d'investissement de mauvaise qualité.

Par le passé, les personnes visées ont souvent trouvé des moyens d'atténuer l'impact des sanctions. Jusqu'à présent, cependant, de nombreux pays du monde entier ne cessent de faire monter les enchères en renforçant et en élargissant les sanctions contre la Russie. En effet, limiter l'accès de la banque centrale russe à ses actifs à l'étranger - qui pourraient autrement être utilisés pour soutenir la valeur du rouble, stabiliser le système financier et payer l'invasion - est une forme de guerre financière. En conséquence, les sanctions contre la Russie sont parmi les plus puissantes que nous ayons vues.

Il y a quelques fuites dans les sanctions (voir la discussion ci-dessous). Mais compte tenu de la détermination de ceux qui imposent les sanctions - et des appels publics généralisés à accroître encore le soutien à l'Ukraine - personne n'est encore venu en aide à la Russie (du moins, pas publiquement). Dans l'environnement politique actuel, les briseurs de sanctions pourraient eux-mêmes devenir la cible de sanctions.

À ce stade, quelques conclusions semblent s'imposer. Tout d'abord, la stratégie de la Russie consistant à accumuler des actifs étrangers en temps de paix - pour financer la guerre - ne semble plus viable. En outre, il y a désormais de nouvelles raisons de s'interroger sur le bien-fondé de la dépendance à l'égard d'États voyous potentiels pour des approvisionnements critiques en énergie et autres matières premières. Plus généralement, l'épisode actuel renforce les perceptions de vulnérabilité découlant de l'exposition financière et économique transfrontalière.

Dans le même temps, l'impact à long terme de cet appareil de guerre financière est loin d'être clair. S'il est difficile de connaître la voie à suivre, les pressions préexistantes exercées sur les pays pour qu'ils ralentissent ou réduisent l'intégration mondiale pourraient encore s'accentuer considérablement. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est impossible de revenir au monde qui prévalait avant les sanctions imposées aux très grandes économies.

L'objectif de cette chronique est de poser et de répondre provisoirement à une série de questions soulevées par ce nouveau régime. De temps en temps, nous pourrons mettre à jour cette chronique pour refléter les changements majeurs qui surviennent. Et si les lecteurs ont des questions essentielles qu'ils pensent que nous avons manquées, veuillez nous les transmettre afin que nous puissions tenter d'y répondre dans les prochaines mises à jour.

Q&R

Quelles sont les principales sanctions imposées jusqu'à présent à la Russie ?

Les principales sanctions sont d'ordre financier. En tête de liste figurent le gel effectif des avoirs détenus à l'étranger par la banque centrale de Russie et certaines banques commerciales russes, ainsi que l'exclusion de la plupart des intermédiaires russes du système de messagerie SWIFT utilisé pour faciliter les transactions transfrontalières entre les banques membres. Il existe également un large éventail d'autres sanctions, notamment la saisie potentielle des avoirs étrangers appartenant à certains oligarques et dirigeants politiques russes, ainsi que la limitation des exportations de technologies vers la Russie. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les États-Unis ont annoncé une interdiction des importations d'énergie en provenance de Russie, tandis que l'UE prévoit de réduire fortement ses importations d'énergie cette année. En outre, les pays du Groupe des Sept (G-7) s'apprêtent à retirer à la Russie son statut de nation la plus favorisée, ce qui permettrait d'appliquer des droits de douane discriminatoires aux importations en provenance de ce pays.

En théorie, qu'est-ce qui rend les sanctions efficaces ?

Neveu (2017 : 4) fournit un guide utile pour concevoir des sanctions efficaces, notamment : (1) identifier clairement l'objectif ; (2) comprendre les vulnérabilités de la cible et sa capacité à absorber la douleur ; (3) élaborer une stratégie pour concentrer la douleur et affaiblir la détermination de la cible ; (4) affiner continuellement la stratégie ; et (5) énoncer clairement les conditions de levée des sanctions.

Les sanctions déclenchent une course aux armements. Une fois en place, la cible cherche des moyens de s'y soustraire, tandis que ceux qui imposent les sanctions s'efforcent d'en accroître l'efficacité. En d'autres termes, les sanctions sont un jeu dans lequel une partie cherche des fuites à exploiter tandis que l'autre s'efforce de colmater les brèches. En outre, un aspect essentiel de la course aux armements est que les deux parties cherchent à démontrer leur détermination dans le but de convaincre l'autre partie de céder. Par conséquent, l'aspect le plus important de sanctions efficaces est sans doute un engagement crédible à les modifier et à les actualiser selon les besoins - c'est-à-dire à faire "tout ce qu'il faut".

Les sanctions ont-elles été efficaces dans le passé ?

Les sanctions échouent souvent parce que des tiers (" sanction busters ") contribuent à les saper (par exemple, Early 2015). Mesurées en termes de coûts qu'elles imposent à la cible, les sanctions les plus puissantes s'appliquent généralement aux États voyous où il existe une volonté générale de mettre en œuvre des sanctions coûteuses. Dans ce cas, les tiers peuvent prévoir que le non-respect des sanctions déclenchera des sanctions secondaires coûteuses (voir ci-dessous). En outre, plus les pays soutiennent et surveillent activement les sanctions, plus il devient difficile de dissimuler les violations des sanctions.

Que sont les sanctions secondaires ? Devons-nous nous y attendre ?

Les sanctions primaires empêchent les entités des pays qui imposent des sanctions d'effectuer des transactions économiques ou financières avec l'entité ou la juridiction cible. En revanche, les sanctions secondaires s'appliquent aux entités ou aux individus d'autres pays qui n'imposent pas de sanctions.

Pour comprendre ce que cela signifie dans les circonstances actuelles, prenons le cas d'entreprises chinoises ou indiennes, deux pays qui (au moment de la rédaction de ce document) n'ont pas rejoint l'alliance imposant des sanctions à la Russie. Si une entreprise chinoise ou indienne devait faire des affaires avec la Russie, les États-Unis ou l'Union européenne pourraient lui interdire de faire des affaires avec leurs clients ou leurs fournisseurs et lui refuser l'accès à leurs institutions financières, tant au niveau national qu'international. (Aux États-Unis, les sanctions secondaires sont appliquées par l'Office of Foreign Assets Control du ministère américain des finances)2.

En raison de leur extraterritorialité, les sanctions secondaires sont controversées et ont été utilisées principalement pour cibler les nations parias, notamment l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Étant donné que tant de pays imposent des sanctions à la Russie, la nécessité (et l'utilité) des sanctions secondaires pourrait être limitée. En effet, la seule menace de sanctions secondaires pourrait dissuader les entités des pays n'imposant pas de sanctions d'aider la Russie.

Néanmoins, une grande question demeure : les États-Unis imposeraient-ils des sanctions secondaires aux entreprises, aux banques commerciales et même à la Banque populaire de Chine si elles aidaient la Russie à échapper aux sanctions (Swanson 2022) ? Jusqu'à présent, les responsables américains ont déclaré que les États-Unis "imposeront des coûts" à la Chine pour les actions qui "soutiennent l'agression de la Russie "3.

Les États-Unis et l'UE ont empêché la Banque de Russie (la banque centrale) d'utiliser ses réserves internationales. Comment y parviennent-ils ?

Les banques centrales détiennent leurs réserves de change sur des comptes auprès de banques centrales et commerciales étrangères, ainsi que sous la forme de titres libellés en devises étrangères. Dans le cadre de l'application des sanctions actuelles, les gouvernements ont gelé les comptes de la Banque de Russie auprès de leurs banques centrales et commerciales et empêchent la vente des titres par l'intermédiaire de dépositaires et de courtiers.

S'il est possible que certaines juridictions autorisent la Banque de Russie à effectuer des transactions - paiements et vente de titres - nous n'en connaissons aucune qui ait annoncé sa volonté de le faire (du moins, pas encore).

Quel était le but du blocage de l'utilisation par la Banque de Russie de ses réserves étrangères, et est-ce efficace ?

L'objectif est de limiter la capacité de la Russie à financer la guerre contre l'Ukraine. Les sanctions ont gelé les actifs russes à l'étranger et perturbé l'économie et le système financier russes. Par exemple, la Banque de Russie a accumulé plus de 600 milliards de dollars de réserves internationales (y compris l'or) qui (en l'absence de sanctions) pourraient être utilisées pour acquérir des biens et des services à l'étranger (voir figure 1).

Figure 1 Russie : Réserves internationales (milliards de dollars), 2005-janvier 2022

Il semble qu'une majorité des réserves de change soient désormais gelées. Sur la base de la répartition des avoirs en devises étrangères de juin 2021 rapportée par la Banque de Russie (2022), nous estimons les avoirs en devises étrangères non libellés en yuan à 346 milliards de dollars en janvier 2022. Les transactions utilisant ces avoirs devraient être réglées sur les bilans des banques centrales émettrices de devises (voir la figure 2), mais les banques centrales respectueuses des sanctions ne le permettront pas. Bien sûr, au cours des huit derniers mois, la composition des réserves internationales de la Russie a pu se déplacer davantage vers le yuan chinois et l'or physique, poursuivant ainsi la tendance de ces dernières années. Néanmoins, le plongeon du rouble suggère fortement que de nombreux actifs de la Banque de Russie à l'étranger restent inaccessibles.

Figure 2 Russie : Composition en devises des réserves internationales (milliards de dollars), juin 2017 et janvier 2022.

Bien entendu, la Russie dispose d'autres sources de revenus étrangers qu'elle peut utiliser pour acquérir des biens et des services à l'étranger. Principalement grâce à ses exportations d'énergie et d'autres produits de base, elle enregistre un important excédent de sa balance courante. À l'heure où nous écrivons ces lignes (18 mars 2022), certaines juridictions étrangères, notamment en Europe, restent réticentes à interdire les importations de gaz et de pétrole russes. À moins que les importations étrangères d'énergie en provenance de Russie ne diminuent, la flambée des prix de l'énergie après l'invasion va encore accroître l'excédent de la balance courante de la Russie, qui a dépassé 100 milliards de dollars en 2021. Cependant, dans la mesure où les gouvernements imposent des sanctions secondaires, les revenus des ventes d'énergie de la Russie peuvent devenir inaccessibles. Dans ce cas, l'excédent de la balance courante serait effectivement transformé en actifs financiers gelés bloqués à l'étranger (un peu comme les actifs de la banque centrale).

Avant les sanctions, les commentateurs ont suggéré que la Russie avait constitué un "trésor de guerre" de réserves monétaires pour se mettre à l'abri de l'opinion internationale. Cette stratégie a-t-elle maintenant échoué ?

Jusqu'à présent, la stratégie du trésor de guerre a échoué. Même la Suisse, un pays qui a gardé avec zèle sa neutralité pendant des siècles, impose des sanctions à la Russie. Il est toujours possible qu'une juridiction autorise les entités russes à effectuer des transactions, ce qui permettrait de contourner les sanctions. Toutefois, s'ils tentent de le faire, les gouvernements sanctionnants pourraient imposer des sanctions secondaires supplémentaires aux entités facilitant les transactions.

De quels outils la Banque de Russie dispose-t-elle pour stabiliser le système financier et l'économie ?

La Banque de Russie conserve le contrôle de son bilan national, et le gouvernement dispose plus généralement d'outils importants pour la stabilisation financière. Premièrement, après avoir fortement augmenté son taux d'intérêt directeur pour soutenir le rouble, la banque centrale peut encore le relever. (Il convient de noter que cela aura pour effet de durcir davantage les conditions financières en Russie, ce qui ajoutera à la pression à la baisse sur l'activité économique, qui souffre déjà des sanctions). Deuxièmement, les autorités russes peuvent renforcer encore les contrôles des capitaux, qui limitent actuellement la vente de roubles et obligent les exportateurs à convertir en roubles les recettes en devises étrangères. Troisièmement, la Banque de Russie conserve la capacité de prêter en roubles aux banques commerciales, fournissant ainsi les liquidités (monnaie fiduciaire) nécessaires pour endiguer les pannes bancaires.

La Russie ne dispose pas d'une monnaie numérique de banque centrale (CDBC). Si une CBDC en roubles avait existé, la guerre et les sanctions auraient-elles eu un impact différent ?

En réponse à la guerre et aux sanctions, les ménages et les entreprises ont converti leurs dépôts bancaires en monnaie fiduciaire. S'il y avait eu une CBDC en roubles, cette fuite des banques russes vers la CBDC aurait probablement été encore plus importante et plus rapide, ainsi qu'invisible. Dans le même temps, dans la mesure où les sanctions et les contrôles de capitaux de la Russie le permettaient, les étrangers se seraient précipités pour se débarrasser de leur CBDC en roubles. Comme la banque centrale peut modifier l'offre de manière élastique, le résultat net de cette situation serait probablement une forte augmentation de la CBDC.

Qu'est-ce que SWIFT, et comment fonctionne-t-il ?

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est une coopérative belge qui soutient l'exécution de transactions financières et de paiements entre les banques du monde entier. Elle est surtout connue pour son système de messagerie sécurisé et fiable, qui transmet environ 42 millions de messages par jour4.

Pour comprendre le rôle de SWIFT dans le système de paiement, considérons une transaction transfrontalière dans laquelle une personne de la zone euro souhaite effectuer un paiement à une personne des États-Unis. La figure 3 présente une version simple de ce qui se passe lorsqu'un payeur de la zone euro demande à sa banque de convertir 100 € en dollars américains et d'envoyer les fonds à un destinataire américain. Pour simplifier, nous supposons que la banque du payeur de la zone euro dispose d'un correspondant bancaire américain ou d'une filiale américaine où elle détient un compte en dollars américains et que le bénéficiaire américain possède un compte dans cette même banque.

Figure 3

Après avoir reçu la demande de son client, la banque de la zone euro envoie une instruction via SWIFT à la banque américaine (son correspondant ou sa filiale) pour qu'elle effectue le paiement au destinataire souhaité. La banque américaine transfère alors les fonds du compte de la banque de la zone euro à celui du bénéficiaire américain. Pendant ce temps, la banque de la zone euro débite le compte du payeur et réduit le solde de son compte à la banque américaine.

SWIFT étant uniquement un système de messagerie, on pourrait penser qu'il existe des moyens de contourner ce problème. En effet, les banques exécutaient des paiements transfrontaliers bien avant que SWIFT ne commence à fonctionner en 1977. Cependant, comme SWIFT est bon marché, rapide et qu'il jouit d'une grande confiance, il est devenu le principal système de messagerie interbancaire. Plus important encore, ceux qui reçoivent des messages via SWIFT peuvent vérifier l'identité de l'expéditeur et s'assurer que les instructions sont authentiques. Ainsi, s'il est possible de passer à des solutions alternatives (peut-être même en utilisant des réseaux sociaux et des plateformes de communication), cela serait presque certainement coûteux et prendrait du temps.

Que signifie l'exclusion d'une banque de SWIFT ?

Si une banque est exclue de SWIFT, elle n'est plus autorisée à envoyer ou à recevoir des messages. SWIFT n'étant pas en mesure de distinguer l'objet d'un transfert, un intermédiaire ne peut pas être "partiellement" dans le système : il est soit dedans, soit dehors. Toutefois, si une banque exclue peut trouver une autre banque disposée à traiter les transactions en son nom - agissant comme son correspondant - alors l'impact de l'exclusion de SWIFT pourrait être limité.

Étant donné l'importance des paiements énergétiques pour la Russie, comment ces paiements sont-ils effectués ?

À l'heure actuelle, les ventes de gaz naturel et de pétrole russes sont explicitement exclues des sanctions. En d'autres termes, les acheteurs d'énergie en dehors de la Russie sont autorisés à effectuer des paiements à leur fournisseur russe. Par exemple, un importateur d'énergie de la zone euro peut effectuer un virement en euros sur le compte du fournisseur d'énergie dans n'importe quelle banque située en dehors de la Russie (pour autant que la banque accepte de continuer à traiter les transactions et à maintenir un compte). Étant donné que la plus grande banque russe (Sberbank) et l'une des principales banques du secteur de l'énergie (Gazprombank) conservent un accès à SWIFT, les sanctions sont actuellement conçues pour permettre aux consommateurs d'énergie en dehors de la Russie de continuer à acheter (et à payer) les exportations d'énergie russes.

Pourquoi les exportations énergétiques de la Russie sont-elles si importantes pour l'efficacité des sanctions ?

La Russie est un producteur d'énergie de premier plan. En 2018, elle représentait 21 % des exportations mondiales de gaz - ce qui en fait le fournisseur dominant - et 11 % des exportations de pétrole. Le levier énergétique de la Russie sur l'Europe est particulièrement important. Pour s'en rendre compte, il faut d'abord noter que l'UE n'a produit que 39 % de l'énergie qu'elle a consommée en 2019.5 Ensuite, la majorité de l'énergie consommée provenait de combustibles fossiles, dont 36 % de produits pétroliers (principalement du pétrole brut) et 22 % de gaz naturel.6 En mettant ces éléments ensemble, on en déduit que la plupart des combustibles fossiles de l'UE sont importés.

Dans le vaste univers des importations de combustibles fossiles de l'UE, la Russie représentait les plus grandes parts de pétrole brut (27 %) et de gaz naturel (41 %) en 2019.7 (Cette année-là, selon notre calcul approximatif, les importations de pétrole et de gaz de l'UE en provenance de Russie représentaient environ 17 % de l'énergie totale de l'UE). Fait important, il est plus difficile (du moins à court terme) de trouver des substituts aux importations de gaz naturel qu'aux importations de pétrole brut. En outre, dans certains pays (dont l'Allemagne), la dépendance à l'égard du gaz russe est supérieure à la norme européenne.

Alors que l'Europe vise à réduire fortement cette dépendance, les sanctions européennes contre la Russie n'interdisent pas actuellement les importations d'énergie (Abnett 2022). Compte tenu de l'importance des recettes qui en découlent - surtout depuis la flambée des prix - cette exclusion énergétique est sans doute le plus grand trou dans le régime de sanctions actuel. C'est peut-être pour cette raison que la hausse actuelle du prix du pétrole corrigé de l'inflation est plus faible que les pics record de 1979 et 2008 (voir figure 4).

Figure 4 Prix du pétrole corrigé de l'inflation (Jan 1970=100), 1970-Mar 2022

Alors que la guerre russe contre l'Ukraine persiste, la pression populaire sur les politiciens européens pour interdire les importations d'énergie russe va probablement s'intensifier. Une étude récente utilisant un modèle macro-sectoriel de pointe conclut que le coût économique en Allemagne d'un arrêt des importations d'énergie en provenance de Russie serait "substantiel mais gérable", réduisant le PIB de 0,5 % à 3 %. Ce chiffre est à comparer à la chute de 4,5 % enregistrée lors de la pandémie (Bachmann et al. 2022).

En dehors de l'énergie, comment les sanctions affectent-elles le commerce avec la Russie ?

La Russie exerce une influence considérable sur de nombreux marchés de produits de base autres que l'énergie. Par conséquent, les sanctions et les fermetures de ports liées à la guerre alimentent des flambées de prix qui pourraient nuire davantage à ceux qui imposent les sanctions. Par exemple, la production de blé en Russie et en Ukraine représente environ un tiers de l'offre mondiale. Il n'est donc pas surprenant que les prix du blé aient augmenté de plus de 35 % depuis le début de l'invasion. De même, la Russie est un grand producteur de métaux, notamment d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de zinc. Les prix de ces produits ont également atteint des niveaux record sur plusieurs années.

Dans le même temps, les sanctions encouragent de nombreuses entreprises financières et non financières de premier plan à réduire ou à abandonner leurs activités en Russie.8 Les secteurs touchés sont notamment l'automobile (Ford, GM et Volkswagen), l'aviation (Airbus et Boeing), l'énergie (BP et Exxon), le divertissement (Disney et WarnerMedia), le transport maritime (Maersk et MSC) et la technologie (Apple). La rapidité et l'ampleur sans précédent de ces actions menées par des entreprises privées sont cohérentes avec l'idée que la Russie restera un endroit indésirable pour faire des affaires pendant une période prolongée.

D'une manière générale, ces développements affectent à la fois ceux qui imposent les sanctions et leurs cibles. La guerre ne fait qu'exacerber des chaînes d'approvisionnement mondiales déjà tendues et réduit ou interrompt les expéditions en provenance de Russie et d'Ukraine. Les retraits volontaires des sociétés commerciales et des expéditeurs qui hésitent à traiter les exportations russes amplifient encore le choc.

Outre l'extension des actions militaires au-delà de l'Ukraine, comment la Russie peut-elle riposter aux sanctions imposées ?

Les représailles russes peuvent prendre de nombreuses formes. L'une d'elles, souvent citée dans la presse, est la possibilité de cyberattaques. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a lancé un avertissement "Shields Up" à toutes les organisations "pour qu'elles soient prêtes à répondre à une cyberactivité perturbatrice".9

La Russie ajoute déjà aux difficultés auxquelles sont confrontés les étrangers qui font des affaires en Russie et les propriétaires non résidents d'actifs russes en imposant des limites à l'activité et à la vente d'actifs. Par exemple, pour les entités des États qui imposent des sanctions, la Russie exige désormais l'approbation préalable des transactions qui transfèrent le titre de propriété de titres ou de biens immobiliers nationaux. À l'avenir, les entités russes peuvent choisir de faire défaut sur la dette extérieure, qui s'élevait à 478 milliards de dollars à la fin de 2021 (dont 62 milliards de dollars de dette souveraine fédérale, dont 20 milliards de dollars libellés en devises étrangères). Mais, comme les Russes possèdent plus d'actifs étrangers que les étrangers n'en possèdent en Russie, celle-ci est créancière nette du reste du monde (Milesi-Ferretti 2022). D'ordinaire, cette position de créancier est un signe de bien-être financier. Avec des sanctions efficaces, cependant, elle peut être une source de vulnérabilité car les gouvernements étrangers peuvent limiter l'accès aux actifs russes à l'étranger - ce qui est exactement ce qu'ils font maintenant.

Les crypto-monnaies peuvent-elles constituer un moyen d'échapper aux sanctions ?

De nombreuses personnes, dont plusieurs sénateurs américains, se demandent si les cryptoactifs pourraient faciliter l'évasion des sanctions par la Russie (Warren et. al. 2022). Jusqu'à présent, deux grandes bourses de crypto-monnaies (Coinbase et Binance) ont rejeté les appels à l'interdiction des utilisateurs russes (Nishant 2022). Cependant, cette réticence à soutenir des sanctions largement populaires invite à un examen plus approfondi et à une réglementation de ces " rampes d'accès et de sortie " qui permettent les transferts entre le monde des crypto-monnaies et le système financier " traditionnel ". En outre, à ce stade, il est peu probable que l'infrastructure cryptographique soit suffisamment évolutive pour permettre une large échappatoire aux sanctions. Par exemple, alors que le système financier traditionnel traite quotidiennement des milliers de milliards de dollars de paiements, les transactions en bitcoins sont généralement inférieures à 10 milliards de dollars. Ainsi, s'il est possible pour les particuliers de transférer de petits montants (disons des dizaines de milliers de dollars), il semble extrêmement improbable que les actifs cryptographiques puissent fournir une voie pour des transferts très importants.

Y a-t-il des risques systémiques découlant des sanctions ou des représailles ?

L'histoire des sanctions est qu'elles affectent à la fois ceux qui les imposent et la cible.

Par exemple, la rupture des liens financiers avec la Russie pourrait nuire aux institutions financières en dehors de la Russie. En termes absolus, les plus grandes expositions financières à la Russie semblent être celles des banques françaises et italiennes, tandis que les banques autrichiennes étaient les plus exposées par rapport à leurs actifs totaux. (Ces comparaisons sont basées sur les observations de septembre 2021 du tableau B4 des statistiques bancaires locales de la BRI.)10 Au cours du mois dernier, une mesure du risque systémique pour les institutions financières européennes - le SRISK du NYU Volatility and Risk Institute, qui projette l'insuffisance de capital globale conditionnée par un important plongeon du marché des actions - montre une augmentation de 26% à 1,55 trillion de dollars.11 Cependant, ce total reste bien en dessous du niveau au plus fort de la crise de la zone euro de 2011-12.

À l'avenir, la fermeture continue des marchés pour les actions russes, combinée aux défauts de paiement des dettes, pourrait avoir un effet supplémentaire, mais l'impact reste incertain.

Si les sanctions restent en place, quel sera l'impact sur l'économie et la population russes ?

À moins que la Russie ne parvienne à échapper aux sanctions, plus elles resteront en place, plus le coût économique sera élevé. Par exemple, d'importants secteurs de l'économie russe, notamment le secteur technologique, dépendent d'importations qui ne sont pas disponibles actuellement. À long terme, une économie russe en autarcie - complètement coupée du reste du monde - aura des revenus, une productivité et une croissance plus faibles.

Une stratégie similaire pourrait-elle être utilisée contre la Fed ou la BCE par ses ennemis à l'avenir ?

Le succès de la stratégie actuelle repose sur la coopération et la coordination mondiales. Si l'ensemble du reste du monde sanctionnait les États-Unis ou la zone euro, cela aurait un impact important. Toutefois, les économies des États-Unis et de la zone euro sont beaucoup plus diversifiées que l'économie russe, de sorte qu'elles s'adapteraient probablement plus facilement à l'isolement que la Russie. En outre, étant donné que les États-Unis accusent un important déficit de la balance courante et ont des dettes nettes considérables envers les étrangers, le coût d'une tentative d'isolement de l'économie américaine retomberait dans une bien plus large mesure sur les étrangers que le coût d'isolement de la Russie.

Dans le même temps, l'une des vulnérabilités des États-Unis est leur important déficit budgétaire. Si les États-Unis étaient financièrement coupés du reste du monde, ils devraient trouver un moyen de financer ce déficit en interne ou de le réduire rapidement. L'une ou l'autre issue pourrait s'avérer douloureuse.

Remerciements : Nous remercions Tim Phillips d'avoir posé près de la moitié des questions que nous abordons ici. Notre vidéo Vox Special avec Tim est disponible ici.

