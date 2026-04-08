DIVERGENCES
8 avril 2026
Sanctions contre la Russie : comment la crise énergétique actuelle rebat les cartes entre les stratégies américaines et européennes
Vakhtang Partsvania explique comment la crise énergétique actuelle a mis en lumière les divergences entre les stratégies de sanctions américaines et européennes.
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MOTS-CLESGuerre en Iran , ukraine , sanctions occidentales , Russie , Union Européenne , gaz , pétrole
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Vakhtang Partsvania est Économiste et Professeur associé du Département d'administration publique et de politique publique du RANEPA.
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Vakhtang Partsvania est Économiste et Professeur associé du Département d'administration publique et de politique publique du RANEPA.