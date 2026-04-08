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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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DIVERGENCES

8 avril 2026

Sanctions contre la Russie : comment la crise énergétique actuelle rebat les cartes entre les stratégies américaines et européennes

Vakhtang Partsvania explique comment la crise énergétique actuelle a mis en lumière les divergences entre les stratégies de sanctions américaines et européennes.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , ukraine , sanctions occidentales , Russie , Union Européenne , gaz , pétrole

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vakhtang Partsvania

Vakhtang Partsvania est Économiste et Professeur associé du Département d'administration publique et de politique publique du RANEPA.

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