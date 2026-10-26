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GUERRE HYBRIDE

26 octobre 2026

Sabotage russe : quand le Kremlin troque ses espions d’élite contre des exécutants « ubérisés »

Si la Russie continue de puiser dans ses listes de cibles héritées de la guerre froide – allant des nœuds de transit critiques et des sites militaires, aux infrastructures énergétiques et de communication –, elle a troqué des agents hautement entraînés contre une technologie bon marché et des recrues sacrifiables. Ce basculement vers un modèle privilégiant la quantité sur la qualité constitue une menace bien plus instable.

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MOTS-CLES

Russia , Cold War , Espionage , Spies , sabotage , Ukraine invasion 2022

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elena Grossfeld
Chercheuse

Elena Grossfeld est chercheuse au Centre d'études du renseignement du King's College de Stockholm et chercheuse postdoctorale à l'Université suédoise de la défense. Elle est également membre du Groupe de renseignement et de sécurité du King's College (KISG).

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