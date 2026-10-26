GUERRE HYBRIDE

Sabotage russe : quand le Kremlin troque ses espions d’élite contre des exécutants « ubérisés »

Si la Russie continue de puiser dans ses listes de cibles héritées de la guerre froide – allant des nœuds de transit critiques et des sites militaires, aux infrastructures énergétiques et de communication –, elle a troqué des agents hautement entraînés contre une technologie bon marché et des recrues sacrifiables. Ce basculement vers un modèle privilégiant la quantité sur la qualité constitue une menace bien plus instable.