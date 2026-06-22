PUISSANCE DECLINANTE
22 juin 2026
Russie et monarchies arabes : un rapprochement pragmatique à l’ère des sanctions
Alors que son armée s'enlise et que son économie ralentit sous l'effet des sanctions occidentales, la Russie parvient à garder des canaux diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, notamment par des partenariats avec les États du Golfe Persique. Des relations de moins en moins à l'avantage de Moscou. Décryptage.
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Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».
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Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».