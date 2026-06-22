PUISSANCE DECLINANTE

22 juin 2026

Russie et monarchies arabes : un rapprochement pragmatique à l’ère des sanctions

Alors que son armée s'enlise et que son économie ralentit sous l'effet des sanctions occidentales, la Russie parvient à garder des canaux diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, notamment par des partenariats avec les États du Golfe Persique. Des relations de moins en moins à l'avantage de Moscou. Décryptage.