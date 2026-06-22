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Blurred backgroundSergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie
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PUISSANCE DECLINANTE

22 juin 2026

Russie et monarchies arabes : un rapprochement pragmatique à l’ère des sanctions

Alors que son armée s'enlise et que son économie ralentit sous l'effet des sanctions occidentales, la Russie parvient à garder des canaux diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, notamment par des partenariats avec les États du Golfe Persique. Des relations de moins en moins à l'avantage de Moscou. Décryptage.

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MOTS-CLES

Russie , Moyen-Orient , Etats pétroliers , Golf Persique , Arabie Saoudite , Iran , Qatar , Emirats Arabes Unis , investissements , relations , diplomatie , sanctions

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Nikita Smagin

Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».

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