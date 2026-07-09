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Blurred background"Ruptures" de Bernard Minier : un polar qui dissèque les fractures de notre époque
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ATLANTI-CULTURE

9 juillet 2026

"Ruptures" de Bernard Minier : un polar qui dissèque les fractures de notre époque

De : Bernard Minier Editions XO Parution en Mars 2026 541 pages 22,90 €

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MOTS-CLES

ruptures , Bernard Minier , polar , Editions XO

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).