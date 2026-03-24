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Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'apprête à prononcer son discours d'ouverture avant la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne au Parlement à Budapest, le 12 mai 2025.
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ENTRETIEN

24 mars 2026

Rodrigo Ballester : “La Hongrie continue de défendre sa position qui reflète ses intérêts nationaux”

Face aux accusations qui se multiplient contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le commissaire ministériel auprès du gouvernement hongrois, Rodrigo Ballester, monte au créneau.

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MOTS-CLES

Rodrigo Ballester , Hongrie , Union Européenne , Russie , Vikot Orban , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rodrigo Ballester
Ancien fonctionnaire européen, il dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium à Budapest.

Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester 

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Corentin Perrigny
Journaliste

Corentin Perrigny est journaliste.