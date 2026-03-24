ENTRETIEN
24 mars 2026
Rodrigo Ballester : “La Hongrie continue de défendre sa position qui reflète ses intérêts nationaux”
Face aux accusations qui se multiplient contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le commissaire ministériel auprès du gouvernement hongrois, Rodrigo Ballester, monte au créneau.
5 min de lecture
THEMATIQUESGéopolitique
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
Corentin Perrigny est journaliste.
Populaires
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
Corentin Perrigny est journaliste.