CHANGEMENT DE PARADIGME ?

Robots humanoïdes : la Chine change d'échelle, mais la vraie révolution est ailleurs

Entre promesses spectaculaires et limites réelles, la robotique chinoise accélère son déploiement mondial. Si la Chine inonde le marché de matériels humanoïdes, le retard logiciel et la supériorité des robots spécialisés freinent encore la véritable révolution industrielle.