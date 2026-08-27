CHANGEMENT DE PARADIGME ?
27 août 2026
Robots humanoïdes : la Chine change d'échelle, mais la vraie révolution est ailleurs
Entre promesses spectaculaires et limites réelles, la robotique chinoise accélère son déploiement mondial. Si la Chine inonde le marché de matériels humanoïdes, le retard logiciel et la supériorité des robots spécialisés freinent encore la véritable révolution industrielle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bitard est docteur en Economie de l’innovation et contribue aux travaux du Comité robotique France au sein de l’ANRT.
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Pierre Bitard est docteur en Economie de l’innovation et contribue aux travaux du Comité robotique France au sein de l’ANRT.