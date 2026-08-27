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Des robots humanoïdes s'affrontent lors de la finale du 100 mètres pour petits robots, durant les deuxièmes Jeux mondiaux des robots humanoïdes, au Stade national de patinage de vitesse de Pékin, le 26 août 2026.
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CHANGEMENT DE PARADIGME ?

27 août 2026

Robots humanoïdes : la Chine change d'échelle, mais la vraie révolution est ailleurs

Entre promesses spectaculaires et limites réelles, la robotique chinoise accélère son déploiement mondial. Si la Chine inonde le marché de matériels humanoïdes, le retard logiciel et la supériorité des robots spécialisés freinent encore la véritable révolution industrielle.

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MOTS-CLES

Chine , robots humanoïdes , IA , Intelligence Artificielle , robots , industrialisation , immigration , main d'oeuvre

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bitard
Economiste

Pierre Bitard est docteur en Economie de l’innovation et contribue aux travaux du Comité robotique France au sein de l’ANRT. 