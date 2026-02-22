POLITIQUE
Des modèles humanoïdes robotiques Unitree G1 déambulant dans les rues de Davos, à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM), en janvier 2026.
COURSE A L'INNOVATION

22 février 2026

Les robots humanoïdes arrivent et les politiques ne sont pas prêts du tout à la révolution qui se prépare

Tandis que les États-Unis et la Chine accélèrent à marche forcée sur la robotique humanoïde, avec des acteurs comme Boston Dynamics ou Unitree, la France et, plus largement, l’Europe regardent passer ce qui pourrait être la prochaine révolution industrielle majeure. Après l’IA, les machines capables d’agir physiquement dans le monde réel s’apprêtent à transformer le travail, la productivité et la puissance militaire. Faute d’anticipation stratégique et de vision politique, le risque est clair : devenir dépendants des puissances comme la Chine et les Etats-Unis qui fabriqueront les robots de demain.

Thierry Berthier

A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

