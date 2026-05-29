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Des caméras de sécurité à l'extérieur d'un poste de police. (Image d'illustration)
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SOURIEZ, L’IA VOUS FILME

29 mai 2026

RIPOST : la surveillance à l’IA, 1/3 de protection des citoyens et ⅔ de contrôle social ?

La loi RIPOST relance le débat sur l’équilibre entre sécurité et libertés publiques. Entre vidéosurveillance algorithmique, extension des pouvoirs administratifs et contrôle des déplacements, ses défenseurs invoquent l’efficacité, tandis que ses détracteurs dénoncent une banalisation progressive de l’exception.

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MOTS-CLES

RIPOST , Vidéo surveillance , Intelligence Artificielle , surveillance de masse , tech , nouvelles technologies , Sécurité , société , contrôle social

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Sacha Benhamou

Sacha Benhamou est le Directeur des relations publiques et de la communication de GenerationLibre. Avocat de formation, Sacha Benhamou a été collaborateur parlementaire puis Directeur conseil dans une agence de consultant en affaires publiques. Il est aujourd’hui à la tête de Lumen Influence.

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