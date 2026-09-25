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Blurred backgroundRevue de presse des hebdos 25 septembre 2026
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BERNARD HENRI LEV

25 septembre 2026

Atlantico - à lire : L'Express voit le pape en fin politique, Challenges les cathos en plein renouveau ; Le Point célèbre Bernard-EnRit Lévy, Marianne hache Pigasse menu ; Le vrai Poutine : sexe, cynisme & corruption ; Baroin, recours de la droite

A la Une de vos hebdos cette semaine : Noël Godin, alias Le Gloupier, le fameux entarteur, est mort cet été. Mis à terre par un BHL le menaçant de lui "écraser la gueule à coup de talon", il a, comme l'a vu Desproges, révélé "la vraie nature des cuistres".

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MOTS-CLES

Revue des hebdos , Le Point , Marianne , L'Express , Matthieu Pigasse , Russie , Pape Léon XIV , catholicisme

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 