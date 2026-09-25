BERNARD HENRI LEV

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A la Une de vos hebdos cette semaine : Noël Godin, alias Le Gloupier, le fameux entarteur, est mort cet été. Mis à terre par un BHL le menaçant de lui "écraser la gueule à coup de talon", il a, comme l'a vu Desproges, révélé "la vraie nature des cuistres".