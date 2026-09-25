BERNARD HENRI LEV
25 septembre 2026
Atlantico - à lire : L'Express voit le pape en fin politique, Challenges les cathos en plein renouveau ; Le Point célèbre Bernard-EnRit Lévy, Marianne hache Pigasse menu ; Le vrai Poutine : sexe, cynisme & corruption ; Baroin, recours de la droite
A la Une de vos hebdos cette semaine : Noël Godin, alias Le Gloupier, le fameux entarteur, est mort cet été. Mis à terre par un BHL le menaçant de lui "écraser la gueule à coup de talon", il a, comme l'a vu Desproges, révélé "la vraie nature des cuistres".
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESRevue des hebdos , Le Point , Marianne , L'Express , Matthieu Pigasse , Russie , Pape Léon XIV , catholicisme
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.