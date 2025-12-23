ATLANTI-CULTURE

23 décembre 2025

"Rêves" : L’excellence du cirque ukrainien pour une succession de numéros éblouissants

De : Le Cirque Inshi Durée : 1h15 Mise en scène : Roman Khafizov Avec : Vladyslav Holda, Maksym Vakhnytskyi, Artem Kreksha, Sofia Soloviava, Mykhaila Makarov, Bob Gvozdetskyi et Tetiana Petrushanko La Scala Paris 13, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 01 40 03 44 30