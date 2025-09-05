Internationalil y a 1 heures
Faits troublants
Révélations sur les troubles relations entre le consulat français de Jérusalem-Est et les groupes terroristes palestiniens
L’affaire Nour Atallaah, étudiante gazaouie de Sciences Po Lille révélée pour ses prises de position antisémites, met en lumière les ambiguïtés des relations françaises avec la Palestine. Derrière des programmes officiellement présentés comme humanitaires ou éducatifs, se dessine un enchevêtrement de liens opaques entre des institutions françaises, des collectivités locales et des organisations proches du Hamas ou du FPLP.