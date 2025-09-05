Révélations sur les troubles relations entre le consulat français de Jérusalem-Est et les groupes terroristes palestiniens

Sabrina Deliry est Co-fondatrice du CPAE (Cercle des Proches Aidants en EHPAD) et de l'OGRA (Observatoire du Grand Age).

Elle a une double casquette « autonomie/dépendance et lutte contre l’antisémitisme/spécialiste du conflit israélo-palestinien ».

Elle a publié de nombreux articles et est une experte dans le domaine financier de la « lutte Anti-blanchiment et financement du terrorisme ».