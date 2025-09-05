Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 1 heures
Nour Attalah, étudiante palestinienne réfugiée en France depuis la mi-juillet
Nour Attalah, étudiante palestinienne réfugiée en France depuis la mi-juillet © DR
Faits troublants

Révélations sur les troubles relations entre le consulat français de Jérusalem-Est et les groupes terroristes palestiniens

L’affaire Nour Atallaah, étudiante gazaouie de Sciences Po Lille révélée pour ses prises de position antisémites, met en lumière les ambiguïtés des relations françaises avec la Palestine. Derrière des programmes officiellement présentés comme humanitaires ou éducatifs, se dessine un enchevêtrement de liens opaques entre des institutions françaises, des collectivités locales et des organisations proches du Hamas ou du FPLP.

avec Sabrina DeliryetJoël Rey
author imageSabrina Deliry

Sabrina Deliry est Co-fondatrice du CPAE (Cercle des Proches Aidants en EHPAD) et de l'OGRA (Observatoire du Grand Age).

Elle a une double casquette « autonomie/dépendance et lutte contre l’antisémitisme/spécialiste du conflit israélo-palestinien ».

Elle a publié de nombreux articles et est une experte dans le domaine financier de la « lutte Anti-blanchiment et financement du terrorisme ».

author imageJoël Rey

Diplômé en Droit, Sciences Politiques et Défense.

Il est spécialiste du Renseignement et des questions militaires.

