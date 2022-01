Les entreprises ont été contraintes de s'adapter avec la crise sanitaire. Les réunions via Zoom se sont multipliées au détriment des réunions en présentiel.

Paul Mizen est professeur d'économie monétaire et directeur du Centre de finance, de crédit et de macroéconomie.

Atlantico : La pandémie de Covid-19 a profondément modifié notre façon de travailler, notamment par le développement du télétravail. En effet, un certain nombre de réunions ont dû être organisées en ligne plutôt qu'en présentiel. Vous avez travaillé sur la comparaison entre ces deux méthodes. Comment déterminez-vous laquelle est la plus efficace dans tel ou tel cas ? Vous démontrez que les réunions en ligne sont plus efficaces pour les petits groupes, de 2 à 4 personnes et dans une moindre mesure de 5 à 9, qu'est-ce qui apporte de l'efficacité dans ce petit nombre ? En revanche, au-delà de 10 personnes, les réunions physiques sont préférables. Pourquoi ?

Nicholas Bloom, Paul Mizen, Shivani Taneja : Les petites réunions semblent mieux fonctionner en ligne. Nous avions initialement imaginé que toutes les réunions se dérouleraient mieux en présentiel, mais les données suggèrent le contraire. En effet, lorsqu'il n'y a que deux ou trois personnes dans une réunion en ligne, tout le monde se retrouve dans une grande boîte de Zoom sur l'écran, afin d'être vu. Comme les petites réunions ne requièrent pas non plus la mise en sourdine des individus, tout le monde peut être facilement entendu. L'organisation de réunions en ligne pour les petites réunions ne semble donc pas présenter d'inconvénients majeurs. Mais les personnes interrogées nous ont fait part de deux avantages. Tout d'abord, cela évite de devoir se déplacer entre les réunions. Cela permet de gagner du temps et signifie également que ces réunions peuvent être organisées toutes les 30 ou même 15 minutes, par exemple. Les cadres supérieurs, en particulier, trouvent cela très pratique, car ils peuvent organiser davantage de réunions dans un laps de temps donné. Les réunions en ligne sont également propices au partage de documents, car tout le monde regarde le même écran. Les réunions en présentiel sont plus délicates - tout le monde doit regarder le même ordinateur portable ou vous devez connecter un ordinateur portable au projecteur dans une salle de conférence.

À Lire Aussi

Vers un boom des salariés qui n’accepteraient plus que des postes en télétravail ?

Dans les grandes réunions de 10 personnes ou plus, chaque personne dispose d'une petite fenêtre via Zoom et est donc difficile à voir, et elle doit généralement couper le son, ce qui rend la conversation délicate. La logistique est plus difficile car l'étiquette consistant à lever la main, à attendre d'être remarqué, à rétablir le son puis à parler, et l'impossibilité d'intervenir rendent tout cela moins convivial. L'atmosphère générale est beaucoup plus impersonnelle et, dans ce type d'environnement, les gens ont tendance à éteindre la vidéo, ce qui rend plus difficile pour l'orateur et le public d'évaluer les réactions à ce qui est dit. En outre, les gens aiment souvent discuter et échanger avant/après les grandes réunions, car cela leur permet de rattraper rapidement le temps perdu avec les personnes de leur orbite de travail. Par conséquent, les grandes réunions sont généralement préférées en présentiel dans une salle de conférence.

Vous montrez une variabilité de l'efficacité des rencontres en ligne en fonction de critères socio-démographiques : sexe, catégories socio-professionnelles, localisation géographique, etc. Quelle est l'importance de ce facteur ? Dans quelle mesure les conditions de télétravail, et s'il s'agit d'un choix ou d'une contrainte, jouent-elles sur l'efficacité des réunions ?

En termes de démographie, les personnes interrogées d'âge moyen et les femmes préfèrent les réunions en ligne, tout comme les personnes plus instruites. Cela peut s'expliquer par le fait que ces travailleurs sont plus pressées par le temps, par exemple parce qu'elles occupent des postes plus élevés ou ont des obligations familiales, et qu'elles préfèrent donc l'efficacité des réunions en ligne. Les individus qui travaillent à domicile plus régulièrement préfèrent également les réunions en ligne, ce qui n'est pas surprenant, tout comme, naturellement, celles qui disposent d'une bonne connexion Internet.

À Lire Aussi

Télétravail : le difficile retour au bureau

La vitesse et la qualité de l'Internet constituent un compromis intéressant. La qualité de l'Internet a un effet significatif sur l'efficacité des réunions en ligne par rapport aux réunions en présentiel au sein d'une équipe. L'amélioration de la connexion Internet de mauvaise à bonne, ou de bonne à parfaite, entraîne des améliorations considérables de l'efficacité des réunions d'équipe, quelle que soit la taille de l'équipe.

Globalement, nous considérons ces résultats comme un soutien au travail hybride. En combinant le temps passé au bureau et à la maison, il est possible de tenir de grandes réunions en présentiel et de petites réunions en ligne, ce qui, selon les résultats de notre enquête, représente le meilleur des deux mondes.

Pour retrouver l'étude de Shivani Taneja, Paul Mizen et Nicholas Bloom sur VoxEU, cliquez ICI