MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
12 mai 2026
Retraites : voilà les chiffres qui montrent pourquoi il est vain de croire ceux qui promettent de préserver le système français
Le retour des retraites au cœur du débat présidentiel révèle une réalité plus profonde qu’un simple affrontement sur l’âge légal. Derrière les ajustements techniques, c’est désormais la soutenabilité même du modèle social français et la répartition de l’effort entre générations qui sont en jeu.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).