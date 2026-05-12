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Blurred backgroundLe groupe LFI lors du vote de la réforme des retraites en mars 2023
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

12 mai 2026

Retraites : voilà les chiffres qui montrent pourquoi il est vain de croire ceux qui promettent de préserver le système français

Le retour des retraites au cœur du débat présidentiel révèle une réalité plus profonde qu’un simple affrontement sur l’âge légal. Derrière les ajustements techniques, c’est désormais la soutenabilité même du modèle social français et la répartition de l’effort entre générations qui sont en jeu.

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MOTS-CLES

modèle social , France , retraites , système par répartition , à point , capitalisation , épargne , financements , déficits , Réforme , Emmanuel Macron , sous-indexation , déséquilibré

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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