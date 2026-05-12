MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

12 mai 2026

Retraites : voilà les chiffres qui montrent pourquoi il est vain de croire ceux qui promettent de préserver le système français

Le retour des retraites au cœur du débat présidentiel révèle une réalité plus profonde qu’un simple affrontement sur l’âge légal. Derrière les ajustements techniques, c’est désormais la soutenabilité même du modèle social français et la répartition de l’effort entre générations qui sont en jeu.