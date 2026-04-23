RESEAUX SOCIAUX
23 avril 2026
Réseaux sociaux : Stanford a payé 35 000 personnes pour se déconnecter, et voilà les résultats
Une expérience menée par Université Stanford a payé 35 000 participants pour se déconnecter des réseaux sociaux. Résultat : des effets mesurables sur leur bien-être, leur attention et leurs habitudes, relançant le débat sur l’impact réel du numérique dans nos vies.
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MOTS-CLESRéseaux sociaux , addiction , smartphones , Étude
THEMATIQUESTech & IA
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