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Les résultats PISA 2022 montrent une forte baisse du niveau scolaire français, surtout en maths et en compréhension écrite.
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SYSTEME EDUCATIF MIS A MAL

31 août 2026

Rentrée scolaire : un pas de plus vers le précipice ?

Face à des réformes souvent qualifiées de simples ajustements de surface, quel est l'état réel de notre système éducatif ?

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MOTS-CLES

système éducatif , Éducation nationale , rentrée scolaire , lycée , collège , études supérieures

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Lucien Rabouille

Lucien Rabouille est journaliste et enseignant. Il écrit notamment dans Causeur et Conflits.

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