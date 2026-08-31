SYSTEME EDUCATIF MIS A MAL
31 août 2026
Rentrée scolaire : un pas de plus vers le précipice ?
Face à des réformes souvent qualifiées de simples ajustements de surface, quel est l'état réel de notre système éducatif ?
15 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESsystème éducatif , Éducation nationale , rentrée scolaire , lycée , collège , études supérieures
THEMATIQUESEducation
A PROPOS DES AUTEURS
Lucien Rabouille est journaliste et enseignant. Il écrit notamment dans Causeur et Conflits.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Lucien Rabouille est journaliste et enseignant. Il écrit notamment dans Causeur et Conflits.