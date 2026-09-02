MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

Rentrée scolaire en trompe-l’oeil : voilà comment les retraites absorbent une part non négligeable du budget de l’Education nationale

La rentrée scolaire fournit traditionnellement l'occasion de reparler du niveau de notre école, de ses moyens et de la rémunération de ses enseignants. Cette année, le sujet prend une dimension particulière puisqu'il se télescope avec deux autres débats : celui, omniprésent, sur l'état de nos finances publiques et celui qui commence déjà à s'installer autour de l'élection présidentielle de 2027.