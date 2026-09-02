MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
2 septembre 2026
Rentrée scolaire en trompe-l’oeil : voilà comment les retraites absorbent une part non négligeable du budget de l’Education nationale
La rentrée scolaire fournit traditionnellement l'occasion de reparler du niveau de notre école, de ses moyens et de la rémunération de ses enseignants. Cette année, le sujet prend une dimension particulière puisqu'il se télescope avec deux autres débats : celui, omniprésent, sur l'état de nos finances publiques et celui qui commence déjà à s'installer autour de l'élection présidentielle de 2027.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).