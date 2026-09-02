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En 2024, la rémunération effective des enseignants français du primaire était 26 % inférieure à celle des autres actifs diplômés du supérieur travaillant à temps plein toute l'année.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

2 septembre 2026

Rentrée scolaire en trompe-l’oeil : voilà comment les retraites absorbent une part non négligeable du budget de l’Education nationale

La rentrée scolaire fournit traditionnellement l'occasion de reparler du niveau de notre école, de ses moyens et de la rémunération de ses enseignants. Cette année, le sujet prend une dimension particulière puisqu'il se télescope avec deux autres débats : celui, omniprésent, sur l'état de nos finances publiques et celui qui commence déjà à s'installer autour de l'élection présidentielle de 2027.

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MOTS-CLES

finances publiques , retraites , Éducation nationale , élection présidentielle 2027 , Enseignants , Rémunération

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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