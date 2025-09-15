Les entrepreneurs parlent aux Français

Rentrée politique : en France la rentrée rime avec sortie

Après le grand snob, suivi du petit mou, voilà venir Lecornu. Malgré ce nom solidement ancré dans l’univers animalier et sentimental, voilà un nouveau candidat au suicide lancé sur le sentier glissant qui mène vers l’abime. Il sera décorné, tôt ou tard, comme les autres, pour une raison simple c’est qu’il dépend et dépendra d’une Assemblée d’irresponsables, irrécupérables, qui œuvrent pour des objectifs obscurs, mais pas pour la France.