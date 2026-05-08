BIS REPETITA
8 mai 2026
Réglementer, paniquer, réécrire, recommencer : la stratégie de Bruxelles frappe encore
À peine adopté, déjà corrigé : avec la « simplification » de l’AI Act, Bruxelles illustre une mécanique désormais familière. L’Union européenne multiplie les grandes ambitions réglementaires avant de devoir, quelques mois plus tard, assouplir ses propres textes face à la réalité économique et politique.
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THEMATIQUESTech & IA
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.