Chimère
Reconnaissance de la Palestine : les 5 présupposés d’Emmanuel Macron qui rendent illusoire son plan de paix
Lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président français Emmanuel Macron a solennellement déclaré la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Il propose un plan de paix en cinq étapes : cessez-le-feu immédiat et libération des otages, démilitarisation et isolement du Hamas, construction de l'État palestinien, sécurité régionale et solution à deux États et reconnaissance internationale.