Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 1 heures
Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors du sommet des Nations Unies sur les Palestiniens, au siège de l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, le 22 septembre 2025. (Photo : Ludovic MARIN / AFP)
Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors du sommet des Nations Unies sur les Palestiniens, au siège de l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, le 22 septembre 2025. (Photo : Ludovic MARIN / AFP) © AFP or licensors
Chimère

Reconnaissance de la Palestine : les 5 présupposés d’Emmanuel Macron qui rendent illusoire son plan de paix

Lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président français Emmanuel Macron a solennellement déclaré la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Il propose un plan de paix en cinq étapes : cessez-le-feu immédiat et libération des otages, démilitarisation et isolement du Hamas, construction de l'État palestinien, sécurité régionale et solution à deux États et reconnaissance internationale.

avec Emmanuel RazavietDominique Moïsi
author imageEmmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Voir la bio »
author imageDominique Moïsi

Dominique Moïsi est membre fondateur de l’IFRI (Institut Français des Relation Internationales), et auteur de La Géopolitique de l’Emotion et dernièrement de La Géopolitique des Séries ou le triomphe de la peur.

Voir la bio »

Reconnaissance de la Palestine : les 5 présupposés d’Emmanuel Macron qui rendent illusoire son plan de paix

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés