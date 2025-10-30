POLITIQUE
Industrie musicale. (Image d'illustration)

D'ARGENT ET DE DISQUES

30 octobre 2025

Rap Game : quand l’Empire du rap français flirte avec le crime organisé

Derrière les disques d’or et les millions de streams, L’Empire révèle l’envers du rap français : un univers gangrené par l’argent sale, les pressions mafieuses et la confusion totale entre le mythe du gangsta et la réalité du crime organisé.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

MOTS-CLES

criminalité organisée , musique , rap français , la France , label

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

