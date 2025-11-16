Des agriculteurs bio manifestent devant l'Assemblée nationale à Paris, le 7 février 2024.
© MIGUEL MEDINA / AFP
EMOTIONS COLLECTIVES
16 novembre 2025
Radioscopie de l’état émotionnel mondial : et au classement des pays les plus angoissés, la France est…
Alors que le dernier baromètre Gallup révèle une intensification des émotions négatives à l’échelle mondiale, la France apparaît parmi les sociétés les plus anxieuses. Cette montée de la colère, de la peur et de la lassitude interroge sur la vitalité démocratique.
6 min de lecture
Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).
