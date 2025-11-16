POLITIQUE
Des agriculteurs bio manifestent devant l'Assemblée nationale à Paris, le 7 février 2024.

© MIGUEL MEDINA / AFP

EMOTIONS COLLECTIVES

16 novembre 2025

Radioscopie de l’état émotionnel mondial : et au classement des pays les plus angoissés, la France est…

Alors que le dernier baromètre Gallup révèle une intensification des émotions négatives à l’échelle mondiale, la France apparaît parmi les sociétés les plus anxieuses. Cette montée de la colère, de la peur et de la lassitude interroge sur la vitalité démocratique.

Photo of Eddy Fougier
Eddy Fougier Go to Eddy Fougier page

6 min de lecture

Eddy Fougier image
Eddy Fougier

Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif.  Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).