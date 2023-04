Quitter la Russie : le chemin de croix des entreprises occidentales

L'usine Renault de Moscou, qui a été cédée au gouvernement de Moscou.

La guerre en Ukraine a entraîné des changements à grande échelle dans l'économie russe, dont une part importante était due aux actions d'acteurs extérieurs : les gouvernements d'États «inamicaux» ont imposé des sanctions, tandis que des entreprises privées ont annoncé qu'elles se retireraient de Russie. Et si le Kremlin était au moins abstraitement préparé à la première, les décisions de la seconde ont été une surprise totale (après l'annexion de la Crimée, pas une seule entreprise internationale n'a quitté la Russie ; certaines ont seulement refusé de travailler dans le territoire occupé). Naturellement, les autorités russes n'ont pas ressenti de sympathie pour les «déserteurs», mais les relations avec eux au cours de l'année écoulée sont passées d'une confrontation ennuyeuse à une guerre d'anéantissement.

Dans un premier temps, les entreprises occidentales annonçant leur retrait ont commencé à chercher des repreneurs pour leurs actifs ; pourtant, les autorités ont clairement indiqué qu'il ne serait pas facile de conclure un accord. Tout retrait de capitaux à l'étranger était entravé par le gouvernement russe. McDonalds, qui avait passé plusieurs mois à payer les salaires des travailleurs en congé et les factures de services publics pour ses 853 restaurants, a vendu l'ensemble de la chaîne assez rapidement à Alexander Govor, qui dirigeait auparavant sa propre franchise en Extrême-Orient. Mais cette vente a contraint l'entreprise à radier des actifs à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Selon les calculs de McDonalds, sur 30 ans, la société a investi 2,5 milliards de dollars en Russie, mais au moins un tiers de ce montant a déjà été amorti - c'est-à-dire que les pertes directes s'élevaient à 70-80% de la valeur marchande des actifs au début de 2022.

De nombreuses entreprises, qui travaillaient principalement dans le commerce, ont suivi une voie similaire, cédant des actifs à leurs propres dirigeants, les accords suggérant que des rachats pourraient être effectués d'ici quelques années. Naturellement, dans ce cas, les principales pertes sont tombées sur les acteurs qui ont investi massivement dans l'ouverture de leurs propres magasins ou ont racheté de l'espace de vente au détail : selon diverses estimations, IKEA a perdu de 150 à 200 millions de dollars de cette manière, et des entreprises comme Inditex, Uniqlo, H&M et Decathlon ont perdu au total environ 65 milliards de roubles, soit environ 850 à 900 millions de dollars au taux de change de l'époque.

Voyant que les entreprises partent malgré des pertes énormes, les autorités russes ont réagi en interdisant directement les retraites des investisseurs dans un certain nombre d'industries stratégiques (banque et finance, énergie et infrastructures), tout en rendant aussi difficile que possible le rapatriement des bénéfices, qui, pour certaines entreprises étrangères opérant en Russie, représentait une part importante de leur revenu mondial. Cette décision n'a provoqué qu'une accélération de l'exode des autres industries : par exemple, des géants de l'automobile comme Nissan et Renault ont commencé à « céder » leurs actifs non plus à des entreprises privées, mais à des structures étatiques. Pour un montant non divulgué, Nissan a transféré ses actifs russes, estimés à 686 millions de dollars début 2022 (dont sa participation dans AvtoVAZ) à l'entreprise d'État fédérale NAMI, contrôlée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. NAMI a rapidement donné les actions à AvtoVAZ elle-même. Renault a vendu une participation majoritaire dans l'usine automobile qu'il a construite à Moscou au gouvernement de la ville pour un rouble symbolique.

Mais les «incroyables aventures des étrangers en Russie» ne s'arrêtent pas là non plus. Comme nous le savons, le président Poutine a récemment ouvert les yeux de tous sur les causes de la crise de l'industrie automobile russe, imputant la baisse rapide de la production à des «partenaires» étrangers qui «se sont comportés de la manière la plus incorrecte, ont violé toutes leurs obligations», ce qui aurait a entraîné une baisse de la production automobile de plus de 60 %. Dans le même temps, Oleg Deripaska, l'un des hommes d'affaires russes les plus sensibles aux humeurs de Poutine, littéralement une semaine avant le discours du président, a anticipé ses propos en intentant une action en justice contre Volkswagen de son groupe GAZ, l'accusant de violer des obligations contractuelles. Le tribunal, bien sûr, a saisi tous les actifs de l'entreprise en Russie (et 570 millions d'euros ont été investis dans l'usine de Kalouga) pour garantir la créance. Nous assistons probablement au début d'une nouvelle vague d'accusations, car il est bénéfique pour les politiciens de tenir les investisseurs étrangers responsables des problèmes de la Russie, et provoquer la saisie de leurs actifs est bénéfique pour les entrepreneurs locaux.

Ces hommes d'affaires locaux, il convient de le noter, ont apporté leur part de cynisme sain au processus avant même les démarches juridiques de Deripaska. Par exemple, Vladimir Potanin, qui a été désigné par plusieurs publications économiques comme la personne qui a acquis le plus grand nombre d'entreprises laissées par des étrangers en Russie (dont une participation dans Rosbank, vendue par lui à la Société Générale en 2006-2008 pour 2,34 milliards de dollars) , a déclaré qu'il condamnait catégoriquement la nationalisation de la propriété privée, qui «pourrait faire reculer la Russie en 1917» (les pertes de la Société Générale s'élevaient d'ailleurs à 3,2 milliards d'euros).

Les autorités russes ont d'abord fixé une règle selon laquelle la remise sur la vente d'entreprises russes ne doit pas tomber en dessous de 50 %. Bien sûr, cette règle n'existe que pour ceux qui ne peuvent pas s'adresser personnellement à Poutine pour obtenir le consentement de ne pas s'y conformer. Cela a été récemment fait par Leonid Mikhelson, dont l'aide a permis à Shell d'obtenir un prix tout à fait équitable pour ses actifs à Sakhaline qui se sont ensuite retrouvés avec Novatek. La piste intérieure a également aidé Shell à retirer cet argent de Russie sans aucun problème. Puis le gouvernement est allé plus loin en exigeant des entreprises étrangères qu'elles paient tout retrait d'actifs russes par une «contribution volontaire» au budget russe de 10% de sa «valeur de marché». Plus tard, le tarif a été réduit à 5%, mais cela ne change rien, puisque la définition même de cette valeur marchande dans les conditions actuelles est pratiquement impossible. En général, bien que le Kremlin prétende constamment que la sortie des entreprises étrangères n'est pas un problème pour l'économie russe, on a l'impression que les autorités font de leur mieux pour piéger en Russie au moins certaines entreprises fondées par des propriétaires étrangers (et cela semble comme une véritable tragédie pour beaucoup d'entre eux ; une pression inverse s'intensifie rapidement en Occident, comme le montre la pression croissante de la Banque centrale européenne sur Raiffeisen pour qu'elle quitte le marché russe).

Le plus grand cambriolage du monde

Ce qui se passe aujourd'hui en Russie peut être défini en toute sécurité comme le plus grand vol d'investisseurs étrangers de toute l'histoire connue. Selon certaines estimations, leurs pertes totales atteignent 240 milliards de dollars. Là encore, ce chiffre ne doit pas être pris au pied de la lettre. Si vous effacez les statistiques des investissements directs étrangers en Russie à partir de l'argent russe entrant dans le pays via des avoirs offshore, il s'avère que ces montants n'ont jamais été investis dans le pays. De nombreux experts parlent avec confiance de 70 milliards de dollars, ce qui comprend une baisse des ventes et une perte de revenus. Même dans le cas du calcul des seules pertes directes (c'est-à-dire des radiations d'actifs perdus de manière permanente ou temporaire [s'il existe des accords sur la possibilité de rachat] d'actifs), il s'avère que dans 12 mois à compter de la date des premières ventes, qui a commencé comme une fois dans la seconde moitié d'avril 2022, les étrangers ont perdu 28 à 34 milliards de dollars en Russie - environ cinq fois plus que les pertes similaires des entreprises multinationales dues à l'expropriation de leurs biens au Venezuela et 30 fois plus que le gouvernement russe a gagné en 1995 −1996 lorsqu'elle cède ses participations dans les plus grandes entreprises du pays lors d'adjudications de « prêts contre actions ».

A cet égard, deux circonstances doivent être soulignées.

L'une d'entre elles est la façon dont les autorités russes ont inventé une innovation dans le processus en cours de confiscation des biens : cela ne revient pas vraiment à une nationalisation ou à une expropriation, puisqu'aucun bien ne devient la propriété de l'État, comme cela s'est produit dans la plupart des pays en développement au cours des 50 dernières années. siècle. Au lieu de cela, le Kremlin crée cyniquement des conditions où l'activité des étrangers dans le pays devient impossible (à la fois directement par l'adoption de diverses règles et lois, et par la guerre en cours en Ukraine, qui rend le séjour des principales entreprises occidentales en Russie extrêmement coûteux à partir du point de vue de la réputation). Ces conditions les obligent à transférer volontairement des actifs à des entreprises privées où l'accès aux marchés internationaux est déjà fermé. Ce mécanisme suppose que la partie lésée ne peut pas poursuivre la Fédération de Russie (les réclamations gagnées devant les tribunaux internationaux contre le Venezuela se comptent par dizaines et attendent dans les coulisses). Ils ne peuvent pas non plus faire de réclamations contre les nouveaux propriétaires, car les transactions semblent volontaires. La Russie ouvre ainsi aujourd'hui rien de moins qu'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'expropriation de la propriété occidentale par les gouvernements des pays périphériques, confirmant encore l'existence d'un « État marchand » dans lequel le gouvernement agit comme un entrepreneur.

D'autre part, contrairement à la plupart des pays qui pratiquent la nationalisation directe des actifs, le contexte russe voit des hommes d'affaires locaux accueillir des entreprises dont le travail nécessite des efforts d'organisation importants et qui étaient soit «liés» de manière critique à des approvisionnements en provenance de l'étranger, soit ont bénéficié de manière évidente de la reconnaissance de leur propre marque. Par conséquent, il vaut la peine de voir le succès de l'entreprise volée entre les mains des nouveaux propriétaires; il est déjà clair qu'à l'usine Renault de Moscou, il n'est possible d'assembler que des voitures chinoises pré-démontées, présentées comme des Moskvich «réanimées». Vkusno i tochka - qui a remplacé McDonalds - a enregistré une perte de 11,3 milliards de roubles au cours de la première année de son travail, avec un revenu total de 73,5 milliards. Bien sûr, certaines acquisitions comme les banques ou les infrastructures sont moins « problématiques ». Mais en général, il est difficile de douter que le niveau de leur gestion, ainsi que la qualité des biens et services produits, vont diminuer. Cette «substitution des importations» fait reculer la Russie, alors que l'arrivée d'investissements étrangers est restée pendant de nombreuses années le moteur le plus important de la modernisation de la Russie.

Cet article a été publié initialement publié sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI