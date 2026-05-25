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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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CONTINENT PERDANT

25 mai 2026

Qui pèse vraiment quoi dans l’IA ? Voilà les 3 divisions de la puissance de calcul mondiale

OpenAI et Anthropic opèrent déjà à plusieurs gigawatts de puissance de calcul. Mistral vise 1 GW pour 2029. L'écart dit tout. La course à l'intelligence artificielle est en train de se transformer en course aux infrastructures énergétiques — et l'Europe part déjà perdante.

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IA , Intelligence Artificielle , Anthropic , Claude , mistral , Etats-Unis , Chine , europe , puissance de calcul , data centers , souveraineté numérique

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A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.