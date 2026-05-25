CONTINENT PERDANT
25 mai 2026
Qui pèse vraiment quoi dans l’IA ? Voilà les 3 divisions de la puissance de calcul mondiale
OpenAI et Anthropic opèrent déjà à plusieurs gigawatts de puissance de calcul. Mistral vise 1 GW pour 2029. L'écart dit tout. La course à l'intelligence artificielle est en train de se transformer en course aux infrastructures énergétiques — et l'Europe part déjà perdante.
8 min de lecture
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.