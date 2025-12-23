©
Cette photographie montre un poste de transformation électrique à Burgos, en Espagne, le 28 avril 2025
« SOLUTION IBERIQUE »
23 décembre 2025
Qui ont été les gagnants et les perdants de la crise énergétique ? Petites leçons venues du marché ibérique de l’électricité
La crise énergétique européenne a généré d'importantes rentrées d'argent pour les producteurs d'électricité. Si la plupart des gouvernements de l'UE ont réagi par des mesures coûteuses en aval, laissant les prix de gros largement inchangés, l'Espagne et le Portugal ont opté pour une approche différente, en découplant les prix de l'électricité de ceux du gaz. Explications de Natalia Fabra, Clément Leblanc et Mateus Souza.
Natalia Fabra est professeure d'économie au Cemfi. Elle est chercheuse associée au Centre for Economic Policy Research et au CESifo, et membre associée de la Toulouse School of Economics et du Cemfi.
Clément Leblanc est chercheur postdoctoral au département d'économie de l'Université Carlos III de Madrid. Ses recherches portent sur la conception des marchés de l'électricité et des instruments politiques associés dans le contexte de la transition des systèmes électriques des technologies de production pilotables vers les technologies de production d'énergie renouvelable variable.
Mateus Souza est maître de conférences au département d'économie de l'université de Mannheim. Auparavant, il était chercheur postdoctoral à l'université Carlos III de Madrid. Il a obtenu son doctorat en économie appliquée à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign en 2020.
