« SOLUTION IBERIQUE »

23 décembre 2025

Qui ont été les gagnants et les perdants de la crise énergétique ? Petites leçons venues du marché ibérique de l’électricité

La crise énergétique européenne a généré d'importantes rentrées d'argent pour les producteurs d'électricité. Si la plupart des gouvernements de l'UE ont réagi par des mesures coûteuses en aval, laissant les prix de gros largement inchangés, l'Espagne et le Portugal ont opté pour une approche différente, en découplant les prix de l'électricité de ceux du gaz. Explications de Natalia Fabra, Clément Leblanc et Mateus Souza.