Cette photographie montre un poste de transformation électrique à Burgos, en Espagne, le 28 avril 2025

Cette photographie montre un poste de transformation électrique à Burgos, en Espagne, le 28 avril 2025

« SOLUTION IBERIQUE »

23 décembre 2025

Qui ont été les gagnants et les perdants de la crise énergétique ? Petites leçons venues du marché ibérique de l’électricité

La crise énergétique européenne a généré d'importantes rentrées d'argent pour les producteurs d'électricité. Si la plupart des gouvernements de l'UE ont réagi par des mesures coûteuses en aval, laissant les prix de gros largement inchangés, l'Espagne et le Portugal ont opté pour une approche différente, en découplant les prix de l'électricité de ceux du gaz. Explications de Natalia Fabra, Clément Leblanc et Mateus Souza.

Photo of Natalia Fabra
Photo of Clément Leblanc
Photo of Mateus Souza
Natalia Fabra, Clément Leblanc et Mateus Souza

A PROPOS DES AUTEURS
Natalia Fabra image
Natalia Fabra

Natalia Fabra est professeure d'économie au Cemfi. Elle est chercheuse associée au Centre for Economic Policy Research et au CESifo, et membre associée de la Toulouse School of Economics et du Cemfi.

Clément Leblanc image
Clément Leblanc

Clément Leblanc est chercheur postdoctoral au département d'économie de l'Université Carlos III de Madrid. Ses recherches portent sur la conception des marchés de l'électricité et des instruments politiques associés dans le contexte de la transition des systèmes électriques des technologies de production pilotables vers les technologies de production d'énergie renouvelable variable.

Mateus Souza image
Mateus Souza

Mateus Souza est maître de conférences au département d'économie de l'université de Mannheim. Auparavant, il était chercheur postdoctoral à l'université Carlos III de Madrid. Il a obtenu son doctorat en économie appliquée à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign en 2020.

